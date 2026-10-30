Elecciones Municipales de Centros Poblados: JNE desplegará más de 3 mil fiscalizadores en todo el país

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 1 de noviembre se realizarán las Elecciones de Autoridades de Municipales de Centros Poblados y ante ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegará más de 3 mil fiscalizadores en todo el país para que supervisen la correcta realización de los comicios.

Desde las 5:00 de la mañana

Según la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, su personal será enviado a diversas regiones del territorio nacional, siendo Cajamarca la que concentrará la mayor presencia con 484 fiscalizadores. Seguido está Huancavelica (379), Puno, (278), Ayacucho (263), Apurímac (213) y Áncash (210).

Al respecto, la especialista en fiscalización del JNE, Rosa María López Triveño, manifestó que desde las 5:00 de la mañana estará presente el personal de local de votación para la verificación de la instalación de las mesas. Esto proseguirá con el sufragio el escrutinio tras finalizar la jornada, en el que se computarán los votos y se elaborarán las actas por mesa.

#JNEInforma | El Jurado Nacional de Elecciones desplegará más de tres mil fiscalizadores para supervisar las Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados, que se realizarán este domingo 1 de noviembre. 👉https://t.co/eqnsLCKIGk #EAMCP2026 #EleccionesCentrosPoblados https://t.co/lsLPxzybU3 — JNE Perú (@JNE_Peru) October 30, 2026

Explicó que parte de las funciones de los fiscalizadores será registrar y recabar incidencias que ocurra durante las votaciones. Deberán supervisar si las mesas fueron instaladas a la hora debida, el número de las que se abrieron, que el material electoral esté completo y si se colocaron las cabinas para respetar el secreto al voto, etc.

Para este proceso la labor fiscalizadora se realizará bajo convenios de cooperación interinstitucional que fueron suscritas con las municipalidades provinciales. Los ciudadanos elegirán a quien será su alcalde por los próximos cuatro años, además de cinco regidores, que se encargarán de gestionar los recursos asignados para la prestación de servicios requeridos.

Regiones con más centros poblados

De acuerdo con el censo del 2017 del INEI, en el Perú se registraban más de 90 mil centros poblados. Para los próximos comicios Cajamarca es la que reúne la mayor cantidad, con 434, que representan el 12.77% del total nacional y cuentan con 503 681 electores habilitados. Le sigue Huancavelica con 387 y 159 086 habilitados para sufragar.

En contraste, los que menos tienen son Tacna, con 21 MCP y 9738 electores; Madre de Dios, con 11 MCP y 24 353; Tumbes con 7 MCP y 36 818, y, por último, Ica, con cinco MCP y 7388 sufragantes.

A menos de 48 horas de las Elecciones de Autoridades de Centros Poblados 2026, el Jurado Nacional de Elecciones anunció que para estos comicios desplegará a más de 3 mil fiscalizadores que se encargarán de verificar el correcto desarrollo del proceso electoral.