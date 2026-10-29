Mirtha Vásquez descarta ruptura en Ahora Nación tras la renuncia de César Holguín como vocero de bancada

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, descartó que exista una ruptura interna dentro de su bancada. Durante una entrevista en Exitosa, señaló que el grupo atraviesa diversas situaciones que han originado discrepancias entre sus integrantes, a pesar de haberse registrado recientemente la renuncia de su vocero, César Holguín.

En esa línea, la representante en el Parlamento explicó que los miembros de su bloque político vienen sosteniendo conversaciones internas para alcanzar un consensos.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, sostuvo que no hay un ruptura al interino de su bancada, pese a la renuncia de su vocero, César Holguín. Asimismo, mencionó que hay situaciones que han generado discrepancias, las cuales están dialogando para llegar a un consenso. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 30, 2026

Mirtha Vásquez descarta quiebre en Ahora Nación

Respecto a la percepción externa sobre presuntas divisiones por el tema del vocero oficial y la vocero alterna, la legisladora indicó que las agrupaciones políticas "recién comienzan su labor legislativa". Ante ello, precisó que atraviesan una etapa de ordenamiento interno donde aparecen posturas distintas sobre algunos temas.

"Las fuerzas políticas recién iniciando el periodo parlamentario, también existen, de alguna manera, una suerte de proceso en el que hay que ordenarnos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ahora Nación, no es que haya una ruptura, pero lo que sí hay es algunas situaciones en las que no se coinciden, entonces estamos tratando de buscar los mecanismos para poder tener una convivencia adecuada dentro de la bancada, pero no hay una ruptura", dijo Mirtha Vásquez.

Cabe mencionar que la parlamentaria también se refirió a la situación de otros grupos legislativos. En ese contexto, recordó que en la bancada de Buen Gobierno se produjo el alejamiento de 1 parlamentario, quien hasta ahora todavía no habría tomado la decisión de integrarse a las filas del oficialismo.

Cámara de Diputados evalúa continuidad de César Holguín e Indira Huilca en la vocería

Por otro lado, ante las consultas sobre si el cambio en la representación respondió a un pedido de salida en la vocería de la Cámara de Diputados, indicó que aún no ha podido dialogar con su bancada completa.

"Bueno, este es un proceso en el que se está nuevamente evaluando quiénes van a ser los voceros. Inicialmente han sido César Holguín e Indira Huilca. Y al parecer ambos pusieron su cargo a disposición, entonces se está tomando en cuenta eso. Seguramente va a haber una decisión en el en la bancada de diputados. Yo como repito, todavía no he conversado con ellos. Vamos a ver cómo se procesa esto", agregó.

No obstante, la parlamentaria reiteró que la información recibida hasta ahora confirma que el titular de la vocería optó por dar un paso al costado por propia cuenta. En esa misma situación se encuentra la vocera alterna, por lo que ambos representantes dejaron sus puestos a disposición.

Ante ello, corresponderá exclusivamente a los integrantes de la bancada de diputados definir quiénes asumirán la conducción como nuevos portavoces en esta etapa. Mientras se concreta esa evaluación interna, la senadora aguarda retornar de sus actividades fuera de la capital.