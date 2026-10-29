Presidenta anuncia en El Salvador la construcción de dos nuevos penales en el Perú bajo el modelo del CECOT

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante una visita oficial a El Salvador, Keiko Fujimori, anunció la edificación de dos nuevos penales en territorio nacional. Este anuncio se refiere a la mejora de la infraestructura carcelaria tomando como referencia el modelo del CECOT, sobre todo para la vigilancia de internos de alta peligrosidad.

En esa línea, el proyecto contempla incorporar las estrategias observadas en el país centroamericano mediante el trabajo conjunto con el Ministro Álvarez y el Ministro Astudillo.

Gobierno edificará dos nuevos penales

La jefa de Estado señaló la necesidad de adecuar las cárceles nacionales tomando como base la edificación del CECOT en El Salvador. Según las declaraciones de la mandataria durante la actividad, dicho establecimiento constituye un emblema de paz y orden para la referida nación centroamericana.

"Y creo que con el ministro Álvarez y el ministro Astudillo estamos recogiendo varias ideas. El Perú tiene varias cárceles por culminar e iniciaremos dos más. Una para internos de alta peligrosidad", dijo Keiko Fujimori, Presidenta del Perú.

Ante ello, el Ejecutivo proyecta ampliar la capacidad operativa frente a la delincuencia organizada a través de una gestión penitenciaria moderna. El propósito de esta medida radica en optimizar la supervisión de los reclusos de mayor riesgo.

"Construiremos algo parecido, gracias acá las sugerencias del ministro Villoro. Luego haremos una cárcel para reos no tan peligrosos, pero donde tendremos que implementar talleres productivos", agregó la mandataria.

No obstante, la puesta en marcha de ambos establecimientos requerirá la instalación de equipamiento especializado. El Gobierno tendrá que instalar tecnología y equipos de seguridad para poder controlar los penales del país.

🔴🔵🚨 #AHORA | Tras reunirse con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, la presidenta Keiko Fujimori anunció que se construirán dos penales de máxima seguridad en el Perú. En ese sentido, anunció que un establecimiento penitenciario será como el CECOT. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Keiko Fujimori es recibida por Nayib Bukele en la Casa Presidencial de El Salvador para iniciar reunión oficial October 30, 2026

Ejecutivo incorporará el plan cero ocio

Además, el plan de la presidenta prevé la integración de programas de rehabilitación productiva dirigidos a los internos de menor riesgo. Como se sabe, esta iniciativa plantea modificar la dinámica de los penales actuales mediante talleres productivos enfocados en la reinserción social bajo el plan cero ocio

"Y el plan cero ocio es otra iniciativa que también recogemos, presidente", dijo Keiko Fujimori, Presidenta del Perú en su visita a El Salvador.

Según lo mencionado, el planeamiento carcelario consiste en erradicar la inactividad dentro de las prisiones a través de la disciplina y el trabajo obligatorio. Cabe mencionar que esta metodología se aplicará en el segundo recinto anunciado, el cual se edificará considerando los aportes técnicos que aportarán las autoridades salvadoreñas.