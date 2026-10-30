Fallece Mons. Richard Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano del Cusco, a semanas de la visita del papa León XIV

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Iglesia católica en el Perú se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano del Cusco, en medio de los preparativos a la esperada llegada del papa León XIV a la ciudad el próximo 15 de noviembre.

Anuncio oficial del Arzobispado

A través de un comunicado oficial emitido este viernes, el Arzobispado cusqueño, firmado por el arzobispo coadjutor, Mons. Lizardo Estrada Herrera, en representación de toda la familia arquidiocesana, expresó su profundo pesar por la pérdida del pastor, elevando oraciones por su eterno descanso y uniéndose al dolor de sus familiares y seres queridos.

La partida de Mons. Alarcón deja un vacío incalculable en la comunidad eclesiástica del sur del país, donde lideró durante años una destacada labor pastoral caracterizada por su cercanía con las comunidades altoandinas, la defensa de los valores sociales y su constante guía espiritual para la feligresía cusqueña.

"Que Dios, en su infinita misericordia, lo reciba en su Reino y le conceda el descanso eterno", se lee en el mensaje.

Un duro golpe a puertas de la visita apostólica del papa León XIV

Este lamentable deceso enluta a la región en un momento de especial trascendencia histórica para los cusqueños, a menos de un mes de la programada visita apostólica del papa León XIV, prevista para el próximo 15 de noviembre, dado que iba a ser él quien recibiría y acompañaría al santo padre durante su estancia.

Según la agenda oficial, el Sumo Pontífice tiene previsto arribar a las 10:00 a.m. al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de la Ciudad Imperial para encabezar un masivo encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, seguido del rezo del Ángelus frente a la Basílica Catedral.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El arzobispo metropolitano del Cusco, monseñor Richard Alarcón, falleció este viernes 30 de octubre, previo a la llegada a la región del Papa León XIV. Sus restos serán velados en la Basílica de la "Ciudad Imperial".



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La ausencia física de Mons. Alarcón le da ahora a esta víspera un profundo sentido de solemnidad y recogimiento a los preparativos de la histórica jornada papal, en la cual el prelado anhelaba recibir y guiar a su pueblo en la bienvenida al sucesor de San Pedro.

El sensible fallecimiento de Mons. Richard Alarcón Urrutia enluta profundamente al Cusco y coincide con la inminente llegada del papa León XIV, convirtiendo la preparación para la visita papal en un momento de reflexión, homenaje y gratitud hacia el legado de su recordado pastor, a la espera también de conocer a quien lo pueda suplir durante el cronograma oficial.