Keiko Fujimori reafirma invitación a Nayib Bukele para visitar el Perú y lo destaca como referente

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori reafirmó su invitación a Nayib Bukele para visitar el Perú y volvió a destacar al mandatario salvadoreño como un referente para los peruanos. La declaración se produjo durante su visita oficial a El Salvador, donde desarrolló actividades junto a su comitiva.

Keiko Fujimori destaca a Bukele y busca replicar su modelo de seguridad

Durante su participación en el encuentro empresarial Perú-El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori volvió a destacar la gestión de Bukele, especialmente las medidas aplicadas para recuperar la seguridad ciudadana. La mandataria señaló que su visita busca conocer las acciones desarrolladas por el Gobierno salvadoreño.

"Por eso me encuentro acá, para poder observar y estudiar todas las cosas positivas que ha hecho el gran presidente Nayib Bukele. Somos países distintos, con normas y leyes diferentes, pero creo que su esencia, el devolverle la seguridad y el orden, es algo que nosotros también queremos replicar en el Perú", manifestó.

Fujimori precisó que, pese a las diferencias entre ambos países, su Gobierno busca estudiar las estrategias salvadoreñas y evaluar cuáles podrían aplicarse en territorio peruano. También relacionó la recuperación de la seguridad con el desarrollo del comercio y la llegada de nuevas inversiones.

Perú y El Salvador buscan fortalecer relaciones bilaterales

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro entre ambos mandatarios fue la posibilidad de impulsar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y El Salvador. Fujimori señaló que su Gobierno tiene interés en avanzar hacia este acuerdo comercial.

La presidenta recordó que el Perú participa en espacios de integración económica como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Alianza del Pacífico. Asimismo, destacó la apertura de la economía nacional y su relación con el dinamismo económico del país.

En materia de seguridad, la visita también incluyó el recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida durante la administración de Bukele. Fujimori acudió junto a integrantes de su comitiva para conocer las instalaciones y las medidas aplicadas en el establecimiento.

Durante las actividades oficiales, la mandataria señaló que su Gobierno viene recogiendo experiencias salvadoreñas para evaluar propuestas relacionadas con el sistema penitenciario peruano. Entre los proyectos mencionados figura la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios, uno destinado a internos de alta peligrosidad.

De esta manera, Keiko Fujimori mantiene la invitación a Nayib Bukele para visitar el Perú, mientras ambos gobiernos abordan iniciativas de cooperación, seguridad y comercio. La eventual llegada del presidente salvadoreño y el impulso de un TLC forman parte de los asuntos pendientes en la agenda bilateral.