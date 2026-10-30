Keiko Fujimori visita el Hospital El Salvador para conocer el funcionamiento del sistema médico Doctor SV

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, acudió a las instalaciones del Hospital El Salvador con el propósito de supervisar la operatividad de Doctor SV, una plataforma de telemedicina local. La actividad oficial tiene como propósito recopilar estrategias y experiencias que puedan adaptarse al sistema sanitario en el Perú.

Este programa médico, de carácter público y gratuito, comenzó a operar en noviembre del año pasado durante el mandato del presidente Nayib Bukele. Ante ello, el servicio emplea herramientas tecnológicas para centralizar el cuidado de los usuarios y agilizar los procesos de asistencia del sistema de salud salvadoreño.

Funcionamiento del sistema Doctor SV

El sistema incorpora inteligencia artificial y recursos digitales para brindar acceso remoto a consultas médicas especializadas. Cabe mencionar que la herramienta gestiona citas, orientación clínica, diagnósticos y tratamientos mediante el uso de equipos móviles.

Dentro del centro hospitalario, el personal médico trabaja en módulos equipados bajo el formato de un call center para responder a las solicitudes virtuales de la ciudadanía.

No obstante, la atención a distancia también abarca la entrega de fármacos a través de la emisión de un código QR en las recetas médicas. En esa línea, este mecanismo faculta al paciente para dirigirse de forma directa a la farmacia y retirar sus medicinas sin realizar trámites adicionales en las ventanillas.

Ante ello, el sistema aprovecha la infraestructura hospitalaria que fue inaugurada durante la etapa de la pandemia para sostener el soporte en la atención médica digital.

Delegación supervisa estrategias de salud

En el transcurso de la jornada, la mandataria estuvo acompañada por el ministro de Salud, Luis Dayer, y el canciller Carlos Espá. El grupo de funcionarios peruanos fue recibido por el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, quien estuvo a cargo del recorrido guiado por los ambientes del establecimiento médico.

Cabe mencionar que este intercambio de experiencias entre los representantes de ambas naciones apunta a reforzar los vínculos de cooperación bilateral en materia de gestión pública sanitaria. Durante la sesión, las autoridades revisaron el método con el que la administración local articula las consultas virtuales dentro de su red nacional de hospitales.

El objetivo de la delegación consiste en evaluar la viabilidad de estas herramientas para la administración de los recursos públicos y el servicio al ciudadano en los centros de salud peruanos.