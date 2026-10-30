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Avance en la investigación

PJ autoriza revisar historial médico de Adrián Villar en tres clínicas tras cambio de versión

El Poder Judicial autorizó a la Fiscalía acceder a los antecedentes médicos de Adrián Villar en las clínicas Anglo Americana, Delgado y San Felipe, como parte de la investigación por la muerte de Lizeth Marzano.

Investigación avanza tras nueva declaración policial.
Investigación avanza tras nueva declaración policial. (Composición Exitosa)

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 30/10/2026

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El Poder Judicial autorizó al Ministerio Público acceder al historial médico de Adrián Villar, investigado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. La medida comprende información de tres clínicas privadas y responde a un pedido fiscal relacionado con la nueva versión que presentó sobre el accidente ocurrido en febrero.

Fiscalía busca verificar los antecedentes médicos de Adrián Villar

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial declaró fundado en parte el requerimiento fiscal y dispuso que las clínicas Anglo Americana, Delgado y San Felipe entreguen los registros relacionados con el investigado. La resolución judicial fue emitida en septiembre de 2026.

La documentación solicitada comprende atenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, neurológicas, toxicológicas y de salud mental que guarden relación con el periodo y la finalidad de la investigación. El juzgado precisó que los establecimientos deberán proporcionar únicamente los datos pertinentes para el proceso penal.

En la resolución, el magistrado estableció que la información solicitada debe responder a los objetivos concretos de las diligencias fiscales. Asimismo, dispuso que los documentos obtenidos sean incorporados a la carpeta correspondiente y utilizados exclusivamente durante la investigación, bajo las obligaciones de reserva y confidencialidad.

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La solicitud del Ministerio Público está vinculada con los antecedentes de salud que la defensa de Villar incorporó en su nueva versión de los hechos. Por ello, la Fiscalía busca acceder a los registros de las tres instituciones médicas para contrastar la información relacionada con su estado de salud.

Adrián Villar cambió su versión sobre la muerte de Lizeth Marzano

El investigado modificó su relato durante una declaración policial realizada a finales de agosto, difundida posteriormente por el programa Magaly TV La Firme. En esa oportunidad, atribuyó su comportamiento durante el accidente a un episodio de somnolencia y pérdida de consciencia, según su testimonio.

Durante declaró, Villar describió el momento en que habría perdido la consciencia mientras conducía el vehículo que atropelló a Marzano, quien practicaba running en San Isidro.

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"Puse mi pie en el acelerador y a partir de ahí todo es muy confuso para mí, no sé qué pasó, fue como que me desconecté", señaló.

Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, recordó que inicialmente Villar había manifestado que pensó que había impactado contra un scooter. Esto mostró las diferencias entre el primer relato y la versión presentada luego por el investigado.

La Fiscalía podrá incorporar los antecedentes médicos de Adrián Villar a la investigación por la muerte de Lizeth Marzano, mientras continúa el proceso judicial por el accidente ocurrido en San Isidro. La revisión de los registros de las tres clínicas forma parte de las diligencias relacionadas con su nueva declaración.

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