Presidenta Fujimori sobre permanencia de Arriola al mando de la PNP: "No va a depender solo de mí"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre la continuidad de Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú y señaló que su permanencia no dependerá únicamente de su decisión, sino también de lo que opine el ministro del Interior.

Keiko Fujimori afirma que la permanencia dependerá del Mininter

Al ser consultada sobre la permanencia de la jefatura policial, la mandataria indicó que la continuidad en el cargo está vinculada al trabajo articulado con el sector Interior y a la obtención de metas operativas en materia de seguridad ciudadana.

"Esa decisión no va a depender solamente de mí, sino también del Ministro del Interior con el que estamos en constante comunicación", indicó.

Asimismo, la jefa de Estado resaltó que el Ejecutivo mantendrá el respaldo a las dependencias policiales que registren acciones destacadas en el combate a la delincuencia esperando que los resultados contra la inseguridad ciudadana mejoren.

Reconocimiento a efectivos policiales y expectativa de resultados en seguridad

Durante su intervención, Fujimori destacó la importancia de respaldar públicamente a las comisarías y al personal de primera línea para reforzar la moral institucional frente a la criminalidad.

A pesar de los cuestionamientos hacia la gestión del orden interno, la presidenta ratificó que las acciones operativas continuarán bajo evaluación continua del Ministerio del Interior y la Presidencia.

"Por ahora en los últimos días hemos visto que hay resultados y es por eso que hemos ido a una comisaría a premiar y a reconocer los gestos de valentía de algunos efectivos de la policía, yo espero que esto siga ocurriendo y poco a poco podremos ver mejores resultados", señaló la presidenta.

🔴🔵🚨 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre la continuidad de Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú y señaló que su permanencia no dependerá únicamente de su decisión, sino también de lo que opine el ministro del Interior.



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En esa línea, el Ejecutivo reafirmó que el proceso de supervisión institucional alcanzará a las diversas dependencias de la Policía Nacional para medir su efectividad en la captura de bandas criminales.

Asimismo, la jefa de Estado señaló que los reconocimientos al personal policial buscan sentar un precedente de incentivo al mérito dentro de la institución para recuperar la confianza ciudadana.

Finalmente, la mandataria Keiko Fujimori reiteró que se mantendrá una articulación constante entre los sectores de Defensa e Interior para ajustar los planes estratégicos conforme a los índices de criminalidad en el país.