Exnovia de Maluma revela que estaba enamorada de una mujer estando con él: así lo confesó

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Barulich volvió a hablar de una etapa de su vida que permanecía poco conocida. La modelo reveló que mientras mantenía una relación con Maluma, continuaba enamorada de Selena Sofia, su primera novia, con quien actualmente comparte proyectos musicales y una amistad cercana.

La historia que Natalia mantuvo en silencio

La revelación ocurrió en el podcast Wrong Sauce, donde Natalia apareció junto a Selena Sofia, su primera novia y actual compañera musical. Durante la conversación, explicó que conoció a Selena antes de que su relación con Maluma se hiciera pública y que llegó a enamorarse profundamente.

Natalia explicó que recibió presión de su familia y de personas relacionadas con la industria musical para mantener oculta aquella relación y comenzar vínculos con hombres. En ese contexto, contó que terminó enamorándose de Maluma, aunque sus pensamientos continuaban dirigidos hacia Selena.

"Todo el mundo a mi alrededor me decía: tienes que estar con un hombre. Y así me enamoré de él, y siempre pensaba en ti", reveló.

La modelo también señaló que sus sentimientos por Selena continuaron presentes mientras estaba con Maluma. Explicó que por las noches pensaba en otras mujeres y especialmente en Selena, a quien aseguró que extrañaba mientras atravesaba aquella etapa de su vida.

Natalia Barulich y Selena Sofia retomaron su vínculo

También recordó que Maluma llegó a preguntarle si era secretamente lesbiana. Según su relato, ella rechazó entonces esa posibilidad. La modelo explicó que creció en un entorno conservador donde aprendió a ocultar su atracción por las mujeres y siguió esa idea durante varios años.

"Él me decía: creo que eres secretamente lesbiana. Y yo decía: ¿yo? No", indicó.

Natalia y Maluma se conocieron durante la grabación del videoclip "Felices los 4", en 2017. Su relación se hizo pública ese mismo periodo y terminó en 2019. Después de la separación, la modelo fue vinculada públicamente con Neymar, aunque posteriormente negó haber mantenido una relación sentimental con él.

En 2024, Natalia declaró públicamente que es pansexual mediante sus redes sociales. En aquella ocasión explicó que había estado enamorada de hombres y mujeres. La reciente conversación con Selena permitió conocer más detalles sobre la relación que ambas mantuvieron antes del romance de Natalia con Maluma.

La actriz mantuvo una relación con el cantante.

Natalia y Selena tuvieron una relación intermitente durante aproximadamente seis o siete años, con varias separaciones y reconciliaciones. Posteriormente decidieron mantener una amistad y comenzaron a trabajar juntas en Nat & Stone, dúo musical que actualmente comparten.

La conversación también permitió conocer la perspectiva de Selena sobre aquellos años. La artista contó que le resultaba difícil ver fotografías de Natalia junto a Maluma y reconoció que durante ese periodo intentaba evitar mirar ese contenido para no afectarse por la situación.