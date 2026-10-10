Presidenta Keiko Fujimori: "A mí, 15 años me han insultado, me han perseguido, pero jamás me rendí"

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde Cieneguilla, la presidenta Keiko Fujimori recordó los años en los que, según afirmó, fue insultada y perseguida, pero aseguró que nunca abandonó sus objetivos.

Durante una actividad vinculada con un proyecto de agua, destacó la perseverancia de los dirigentes que impulsaron la iniciativa y sostuvo que asume su nueva responsabilidad con humildad y honor, con el compromiso de servir a los peruanos más necesitados.

Keiko Fujimori recuerda los años en que fue insultada y perseguida

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció durante una actividad relacionada con un proyecto de acceso al agua, donde destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para sacar adelante iniciativas en beneficio de la población. En su intervención, la mandataria también recordó los años difíciles que, según señaló, le tocó afrontar en su trayectoria.

"Es que así somos los peruanos, ¿no? Así es, a mí también, me ha tocado 15 años, 15 años que me han insultado, me han perseguido, pero jamás me rendí", manifestó durante su discurso.

Con estas palabras, Fujimori hizo referencia al periodo en el que, según su propia versión, enfrentó insultos y persecución, y utilizó esa experiencia para resaltar la importancia de perseverar ante las dificultades.

Su mensaje estuvo acompañado de un reconocimiento a las personas que participaron en la ejecución del proyecto, a quienes felicitó por mantener sus esfuerzos hasta concretar avances.

La presidenta también remarcó que el acceso al agua constituye una necesidad que debe abordarse sin distinciones políticas. En ese sentido, sostuvo que este tipo de iniciativas requiere la participación de diferentes actores y el compromiso de quienes trabajan para atender las demandas de la ciudadanía.

🔴🔵🚨 #AHORA | Desde Cieneguilla, la presidenta Keiko Fujimori recordó los años en los que, según señaló, fue insultada y perseguida, pero aseguró que nunca se rindió. Asimismo, afirmó que asume esta nueva responsabilidad con humildad y honor, con el compromiso de servir al país. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Keiko Fujimori: "Las lacras criminales intentarán asustarnos, pero se equivocan, con este gobierno no" October 10, 2026

Presidenta destaca el trabajo conjunto para impulsar proyectos de agua

Durante la actividad, Fujimori destacó el esfuerzo de los dirigentes y del equipo que hizo posible avanzar con el proyecto, al tiempo que cuestionó las demoras que suelen afrontar las obras en el país.

"Para mí este proyecto es muy importante, el agua es vida, pero el agua es transparente y no tiene color político, por eso acá estamos todos juntos. Queridos dirigentes, a Pablo lo conozco hace años. Te agradezco, te felicito, eres una inspiración. Los proyectos en nuestro país no deberían demorar tanto, pero es gracias a la energía, al esfuerzo, a que nunca se rinden, que hoy estamos aquí juntos", expresó.

Asimismo, pidió reconocer a quienes mantuvieron su compromiso pese a los obstáculos. "Por eso vamos a rendir un fuerte aplauso a Pablo y a todo este equipo, que nunca se rindieron, que no se cansan y no se van a rendir, así es, me encanta", añadió.

En otro momento, la mandataria expresó su disposición para asumir las responsabilidades de su cargo con una actitud de servicio. "Y asumimos esta responsabilidad con mucha humildad, con profundo honor para servir a los más necesitados", afirmó. Finalmente, también deseó éxitos al presidente de Sedapal en su gestión.

El discurso de Keiko Fujimori combinó un recuerdo de las dificultades que asegura haber enfrentado con un llamado a la perseverancia y al trabajo conjunto. Su mensaje puso énfasis en la importancia de impulsar proyectos de agua sin diferencias políticas y en la necesidad de mantener el compromiso de atender a los sectores más vulnerables del país.