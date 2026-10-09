Keiko Fujimori: "Las lacras criminales intentarán asustarnos, pero se equivocan, con este gobierno no"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró que su Gobierno no se dejará intimidar por las amenazas de las organizaciones criminales y reafirmó su compromiso de combatir la delincuencia para recuperar la paz y el orden en el territorio nacional.

Keiko Fujimori reafirmó su compromiso con recuperar el orden en el país

Durante sus declaraciones, la gobernante del país, destacó el despliegue de fuerzas de élite en las zonas más peligrosas del país y la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Siguiendo esa línea, la mandataria sostuvo que la lucha contra la criminalidad requiere un trabajo conjunto entre las instituciones del Estado y recordó que se ha creado un Comando Unificado para coordinar las operaciones contra las organizaciones delictivas.

"Ha llegado fuerzas de élite que se están desplegando en las zonas más peligrosas de nuestro país. Agradezco el respaldo de nuestra Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas, que han entendido que, para enfrentar a la delincuencia, a esta lacra que está quitándole la vida a tantos ciudadanos peruanos, tenemos que hacerlo de manera conjunta", manifestó.

Asimismo, comparó la estrategia con las acciones coordinadas que se ejecutaron para derrotar al terrorismo y afirmó que el objetivo es aplicar un trabajo articulado para enfrentar la actual amenaza criminal.

Pide participación de todos los sectores

Fujimori indicó que la lucha contra la delincuencia no debe recaer únicamente en las fuerzas del orden. En ese sentido, hizo un llamado a las empresas para que contribuyan con inversiones en tecnología que permita fortalecer las labores.

La presidenta también exhortó al sistema de justicia a garantizar que las intervenciones policiales se traduzcan en procesos judiciales y sentencias contra quienes resulten responsables de delitos.

"Hoy vemos un cambio, vamos a ir a capturarlos, pero acá también invoco al sistema de justicia, que el esfuerzo de nuestros hombres tenga resultados", señaló.

Anuncian requisas y operativos constantes

También, la jefa de Estado aseguró que su Gobierno continuará supervisando las acciones de seguridad y anunció que las requisas y los rastrillajes se realizarán de manera constante.

"Seguramente las lacras delincuenciales intentarán asustarnos, pero se equivocan, con este Gobierno no, estamos firmes, unidos y no vamos a parar hasta recuperar la paz y el orden en nuestro país", expresó.

Finalmente, Keiko Fujimori reiteró que mantendrá las medidas contra las organizaciones criminales y la coordinación entre las fuerzas del orden, mientras instó a las autoridades judiciales a acompañar los operativos con resultados concretos.