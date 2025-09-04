Presidente del Congreso sobre caso de Martín Vizcarra y Betssy Chávez: "Hay que saber respetar, les guste o no a sectores"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, José Jerí Oré, se pronunció respecto a la situación que atraviesa Betssy Chávez y Martín Vizcarra, quienes serán excarcelados tras disposiciones del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, respectivamente. Según precisó Jerí, se deben respetar los pronunciamientos de cada institución del Estado peruano.

Decisiones del TC y Poder Judicial deben respetarse

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Poder Legislativo indicó que, en el marco del Estado de derecho, las excarcelaciones de ambas exautoridades deben respetarse, sea o no del agrado de otras instituciones del Estado peruano.

"Como Congreso tenemos que exigir que se respeten los pronunciamientos de cada institución, en este caso el Tribunal Constitucional por un lado, con Betssy Chávez, se ha pronunciado en un sentido de excarcelación. Con el expresidente Martín Vizcarra, se ha pronunciado mediante apelación de que se excarcele y continúe su proceso fuera del penal. La primera reflexión es que hay que saber respetar decisiones y pronunciamientos", dijo a la prensa, este jueves 4 de septiembre.

De tal modo, Jerí Oré indicó que corresponde a las entidades correspondientes realizar el procedimiento de liberación tanto de Betssy Chávez ante la resolución del Tribunal Constitucional y el expresidente Martín Vizcarra ante la decisión del Poder Judicial.

Sobre reforma del sistema de justicia

En otro momento, el presidente del Congreso fue consultado sobre la propuesta de reforma del sistema de justicia. Según precisó, dicha iniciativa la está evaluando María del Carmen Alva, presidenta de la Comisión para la Reforma de Justicia y se busca que las decisiones de la justicia sean oportunas y no lleguen tarde.

Es así que, en los próximos 10 días, se lanzará el primer paquete de medidas que va a proponer el Parlamento sobre este tema. Al respecto, se han convocado diferentes sectores que se han pronunciado respecto a la reforma, con la finalidad de debatir diversos planteamientos.

"Es una propuesta eminentemente del diálogo y de la convocatoria que ha hecho justamente la comisión en cargada de ello, entonces es nuestro primer planteamiento, seguramente en el debate de la Comisión y del Parlamento se va a enriquecer, van a incorporarse algunas cosas, se retirarán otras, pero la contribución del Congreso ahí va a estar plasmado", enfatizó.

