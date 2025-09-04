Hermano de Vizcarra denuncia demora en excarcelación del expresidente: "Es un nuevo atropello"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, denunció una demora en la excarcelación del expresidente de la República. Según precisó, se trataría de un "atropello" por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). "No puedo permitir que sigamos en la incertidumbre", precisó.

Se pronuncia desde exteriores del penal de Barbadillo

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Mario Vizcarra indicó que si bien comprenden que existe un procedimiento administrativo que se debe respetar, el proceso de liberación de su hermano ya estaría tardando más de lo considerado.

"Estamos casi a media mañana y todavía no hay una definición de parte del INPE, eso lo consideramos un nuevo atropello contra Martín Vizcarra. ¡No lo vamos a permitir!", dijo a la prensa, este jueves 4 de septiembre.

De tal modo, el hermano del expresidente no dudó en expresar su molestia e indignación al presentarse demoras en el proceso de excarcelación de Martín Vizcarra; por ello, recordó que la orden del Poder Judicial se dictó ayer, miércoles 3 de septiembre, en horas de la tarde, y hasta la emisión de esta nota, hoy, jueves 4 de septiembre, el exmandatario continúa dentro del penal en Ate.

En tal sentido, indicó precisó que faltando poco para el mediodía y debido a que aún Vizcarra no sale en libertad, se trataría de "nuevo atropello" por parte del INPE contra el expresidente; por lo que señaló que no les permitirán continuar con la demora.

Según detalló, no debe ser posible que por trámites burocráticos se prolongue "excesivamente" la salida de Vizcarra del penal de Barbadillo. Ante ello, indicó que ha llegado hasta Ate con la finalidad de tomar conocimiento sobre la situación.

Nota en desarrollo...