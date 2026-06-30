Colombia: Iván Cepeda exige a De la Espriella renunciar a su ciudadanía estadounidense para reconocerlo como presidente

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda Castro, marcó la pauta de la oposición en Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

Aunque reconoció el resultado de las urnas, Cepeda condicionó su pleno reconocimiento al nuevo mandatario a que renuncie a su ciudadanía estadounidense y descarte cualquier intento de persecución contra el expresidente Gustavo Petro.

De no cumplirse estas exigencias, anunció que iniciará un proceso de desobediencia civil pacífica, lo que anticipa un inicio de mandato cargado de tensión política.

Las condiciones de Cepeda

El legislador del Pacto Histórico sostuvo que la doble nacionalidad de De la Espriella compromete la soberanía nacional —pese a que la Constitución colombiana no lo impide— y que, por ello, debe renunciar a su ciudadanía estadounidense . Además, exigió garantías de que no se promoverá una persecución judicial contra Petro, incluyendo la posibilidad de una extradición.

"Sin que este conjunto de situaciones se aclare totalmente y sin que De la Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, no debería posicionarse como presidente de la República, y que de hacerlo, su posesión será viciada e ilegítima", señaló.

Con este pronunciamiento, Cepeda busca instalar el debate sobre la independencia del nuevo gobierno frente a la influencia de Estados Unidos, un tema históricamente sensible en la política colombiana.

#EnDesarrollo El senador electo y excandidato presidencial Iván Cepeda anunció que no reconocerá el gobierno de Abelardo De La Espriella si no se cumplen una serie de condiciones.



Entre ellas, que el mandatario renuncie a la nacionalidad estadounidense, aclare posibles vínculos... pic.twitter.com/0NEC9qOq3K — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 30, 2026

Colombia gira a la derecha

De la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto de 2026, en medio de un ambiente polarizado. Aunque no existe impedimento legal en Colombia para que un presidente tenga doble nacionalidad, la exigencia de Cepeda introduce un elemento político que podría marcar la relación entre el Ejecutivo y la oposición desde el inicio.

El senador, además, anticipó que su rol será liderar la oposición desde el Congreso, con una estrategia que combina el reconocimiento formal del resultado electoral con la deslegitimación política del nuevo mandatario.

#ElCalentao 🥘 | En su primer discurso tras recibir la credencial presidencial, Abelardo de la Espriella lanzó un mensaje a los grupos armados ilegales y anunció una política de mano dura contra el crimen organizado. 🇨🇴



El presidente electo aseguró que su gobierno exigirá el... pic.twitter.com/qPlahfGCou — Señal Colombia (@SenalColombia) June 25, 2026

Un paralelismo con Perú

La polémica sobre la nacionalidad no es exclusiva de Colombia. En Perú, el Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus que busca suspender la eventual proclamación de Keiko Fujimori como presidenta, bajo sospechas de que tendría ciudadanía japonesa.

En ambos casos, tras perder en las urnas, sectores de izquierda apelan al nacionalismo como argumento para cuestionar o invalidar un gobierno electo, generando un debate que escapa de lo jurídico y se instala en lo político.

El pronunciamiento de Iván Cepeda refleja una estrategia de oposición que combina aceptación electoral con condicionamientos políticos. Sus exigencias y su paralelismo con Perú muestra cómo la nacionalidad se convierte en un recurso político para intentar desconocer gobiernos electos, apelando a un nacionalismo que, más allá de lo simbólico, busca erosionar la autoridad de los nuevos presidentes.