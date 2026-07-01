Presidente de Ecuador reconoce triunfo virtual de Keiko Fujimori en la segunda vuelta: "América Latina está entrando en una nueva era"

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, saludó el virtual triunfo de Keiko Fujimori Higuchi en la segunda vuelta presidencial, luego de conocerse los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre los comicios celebrados el pasado 7 de junio.

Tras la contabilización de las actas presidenciales al 100 %, el órgano electoral le otorgó el 50.13 % a la lideresa de Fuerza Popular, por sobre los 49.86 % de su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino.

Destaca trabajo conjunto para la mejora de las relaciones bilaterales

Tal como ha venido ocurriendo desde el lunes 29 de junio, el mandatario ecuatoriano se sumó a la lista de felicitaciones en favor de Keiko Fujimori. En ese sentido, destacó el giro político adoptado por el Perú y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

"América Latina está entrando en una nueva era. Una era de liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos. Felicitaciones Keiko Fujimori. Nuestros países tienen una oportunidad histórica para avanzar juntos", expresó en cuenta de "X".

América Latina está entrando en una nueva era. Una era de liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos.



Felicitaciones @KeikoFujimori. Nuestros países tienen una oportunidad histórica para avanzar juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) July 1, 2026

Vale recordar que, a las más altas autoridades de Argentina, Costa Rica, Colombia, Paraguay, República Dominicana, entre otros, se sumó también el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

En ese sentido, desde Washington no solo expresaron su felicitación, también su deseo de profundizar su "asociación de larga data y construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero" para ambos países.

Este gesto fue correspondido por la virtual mandataria del país. Mediante su cuenta de "X", expresó su objetivo de trabajar junto al funcionario, al presidente Donald Trump, y con los miembros de su administración "para seguir profundizando los lazos" que han unido al Perú y Estados Unidos por más de 200 años.

Proclamación de resultados oficiales será este viernes 3 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó este martes 30 de junio, que la proclamación de resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial disputada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se llevará a cabo este viernes 3 de julio .

En entrevista para el canal oficial del JNE, el abogado de Gabinete de Asesores del organismo electoral, Jorge Valdivia, indicó que la carga procesal ha sido atendida en su totalidad, habiéndose resuelto 1 662 actas observadas, de las cuales se hizo 209 conteo de votos, además de que fueron formulados 16 pedidos de nulidad y cuatro recursos de apelación.

Tras culminar con los procedimientos a cargo del Pleno y de los Jurados Electorales Especiales, el JNE ha quedado expedito para que pueda proclamar los resultados de la decisión tomada por la ciudadanía en las urnas.

"Una vez culminada la proclamación de resultados que está programada para el 3 de julio, lo que sigue es la entrega de credenciales, pero de ahí, una vez terminado y revisado toda la documentación, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite una resolución que concluye el proceso electoral", indicó.

Finalmente, también quedó confirmada que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta será el próximo 15 de julio.