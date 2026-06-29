Abelardo de la Espriella publica video con Keiko Fujimori antes de los resultados oficiales y la felicita por triunfo

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los resultados publicados esta tarde del lunes 29 de junio que dan como virtual presidenta electa a Keiko Fujimori frente a su contrincante Roberto Sánchez, el también reciente presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella se pronunció en sus redes sociales mediante un video en el que conversa con la lideresa de Fuerza Popular.

Presidente electo de Colombia se pronuncia ante resultados oficiales de la ONPE

Mediante un video difundido en sus redes sociales, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció por el triunfo de Keiko Fujimori, dejando ver sus deseos para la candidata de Fuerza Popular antes que se revelaran los resultados oficiales que nombran virtual presidenta electa.

"Quería decirte primero, darte las gracias por tu lucha por la democracia, la institucionalidad, la libertad y su Dios lo permite vamos a estar juntos como presidente tu de Perú y yo de Colombia y vamos a estrechar los lazos entre dos países hermanos que pueden tener una relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen transnacional, así que será fantástico poder compartir esta presidencia con una mujer de tus calidades, de tus condiciones, de tu patriotismo y de tu valor Keiko", expresó el presidente electo de Colombia.

Recibe mis más sinceras felicitaciones por tu victoria @KeikoFujimori. El pueblo peruano ha hablado en las urnas y te ha confiado la enorme responsabilidad de conducir el destino de tu nación.



Como Presidente electo de Colombia, me alegra saber que nuestros países estarán... pic.twitter.com/4Sdy22ON3C — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 30, 2026

Abelardo de la Espriella felicita a Keiko Fujimori

Frente a este mensaje, se ve marcada una alianza entre estos dos países de Latinoamérica, especialmente en a nivel comercial y en la lucha contra el crimen, una problemática que está presente en ambas naciones, generando alerta entre sus ciudadanos.

"Como Presidente electo de Colombia, me alegra saber que nuestros países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones", publicó Abelardo de la Espriella.

Recibe mis más sinceras felicitaciones por tu victoria @KeikoFujimori. El pueblo peruano ha hablado en las urnas y te ha confiado la enorme responsabilidad de conducir el destino de tu nación.



Como Presidente electo de Colombia, me alegra saber que nuestros países estarán... pic.twitter.com/4Sdy22ON3C — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 30, 2026

Este mensaje del mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, se suma a los demás mensajes que otros líderes políticos han emitido mediante sus redes sociales, deseándole felicitaciones a la candidata de Fuerza Popular que, recientemente ha sido nombrada presidenta virtual a través de las cuentas oficiales de la ONPE.

Finalmente, en medio de la expectativa por los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella publicó un video junto a Keiko Fujimori y la felicitó por su triunfo, en un contexto marcado por las problemáticas que enfrenta el país y la necesidad de que las nuevas autoridades asuman funciones para atender, principalmente, los desafíos en materia climática y de seguridad ciudadana.