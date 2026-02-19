Ordenan retiro inmediato de producto de higiene para bebés: Invima revela el MOTIVO

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una nueva alerta a la ciudadanía: suspender de inmediato el uso de un popular producto de aseo para bebés tras detectar en un lote la presencia de microorganismos.

Invima ordenó retiro de producto infantil

La entidad encargada de la supervisión de productos en Colombia reportó que, en el marco de sus acciones de inspección, vigilancia y control del Programa 'Demuestra la Calidad' se ha ordenado el retiro inmediato del mercado, en todo el país, del producto 'Delicada Espuma Limpiadora 210 mL', para bebés y niños, identificado con Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC81756-17CO, correspondiente al lote 2506022.

¿El motivo? Pues bien, de acuerdo al informe revelado por Invima, la medida se da tras los resultados analíticos del laboratorio de la entidad, donde se evidenció un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales por encima del límite máximo permitido para productos cosméticos, según lo establecido en la Resolución 2120 de 2019, clasificando el producto como "Alterado 2".

"El registro sanitario del producto corresponde a ECOTU S.A.S., y su fabricación fue realizada por TECSER LABORATORIOS S.A.. No se reportan fecha de producción ni fecha de vencimiento asociadas al lote objeto de la alerta", precisó Invima.

Suspender uso de 'Delicada Espuma Limpiadora'

En el marco de las primeras diligencias tras advertir un riesgo sanitario con el producto de higiene infantil, Invima solicitó a la ciudadanía suspender de manera inmediata el uso del producto y reportar cualquier evento no esperado a través de su página web. Este pedido no solo se da en su país, sino también a nivel internacional en caso de que la 'Delicada Espuma Limpiadora' haya sido enviada como regalo en el exterior.

También exhortó a las autoridades de su país a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar.

donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y adoptar las a que haya lugar. Informar al Invima en caso de hallar el citado producto.

A los establecimientos:

Abstenerse de distribuir y comercializar el producto alterado identificado, con pena de ser sujetos de la aplicación de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

Es así como Invima reportó que, en su compromiso con la protección de la salud pública, ordenó el retiro inmediato del mercado, en Colombia, del producto infantil Delicada Espuma Limpiadora 210 mL, lote 2506022, tras evidenciar una alteración microbiológica.