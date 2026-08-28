Estado de emergencia en Lima y Callao: Wilfredo Pedraza cuestiona cambios y uso de militares

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días vuelve a colocar a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú. En entrevista con exitosa, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza señaló que la medida presenta pocos cambios frente a declaratorias.

Un comando como principal diferencia

Según el Decreto Supremo 123-2026-PCM, se establece que la emergencia será durante 60 días y mantiene a la PNP a cargo del orden interno, con apoyo militar. La norma crea un Comando de Coordinación Operativa Unificada para articular acciones contra la criminalidad.

Pedraza sostuvo que la declaratoria no muestra una diferencia importante respecto a medidas anteriores. El exministro destacó como novedad la creación de un comando destinado a coordinar las operaciones, mientas el esquema general de intervención mantiene características similares a declaratorias previas en Lima y Callao.

"No percibo diferencia sustantiva", declaró.

El exfuncionario explicó que la presencia de las Fuerzas Armadas continúa contemplada dentro del esquema de seguridad para Lima y Callao. La Policía mantiene el control de orden interno, mientras que los militares participan como apoyo durante la vigencia del estado de emergencia.

Cuestionamiento al empleo militar

Pedraza también se refirió al papel asignado a las FF. AA. Consideró que los militares están siendo empleados en funciones que no requieren necesariamente su participación. Su observación se centró en el tipo de tareas asignadas durante operaciones de seguridad.

La norma establece patrullajes, controles de identidad, operativos contra armas, municiones y explosivos ilegales, así como acciones contra mercados relacionados con actividades criminales. Estas medidas serán desarrolladas por la PNP, FF. AA y servicios de serenazgo en determinadas zonas.

El nuevo comando estará presidido por el Comandante General de la PNP e integrará representantes de instituciones. También se contemplan comités especializados para coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica, con el objetivo de organizar las acciones previstas durante los 60 días de emergencia.

La declaratoria también contempla restricciones o suspensión de derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Las actividades masivas deberán contar con autorización de las autoridades competentes durante la medida actual.

La evaluación planteada por Wilfredo Pedraza se produce tras una nueva declaratoria para Lima y Callao frente al avance de la criminalidad. Su señalamiento diferencia la creación del comando operativo como novedad, mientras cuestiona que las Fuerzas Armadas sean destinadas a tareas que considera innecesarias.