Rafael López Aliaga afrontará periodo de tachas, afirman expertos: "Aún no se puede decir que está inscrito como candidato"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista para Exitosa, Alejandro Rospiglioso, abogado constitucionalista, se refirió respecto a la candidatura de Rafael López Aliaga para la alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a desarrollarse el próximo 4 de octubre.

Dejando en claro que aún no está formalizada, debido a que el representante de Renovación Popular debe superar una instancia antes postular como primer regidor de la capital, el periodo de tachas.

¿Qué sucede en el periodo de tachas?

El letrado brindó detalles acerca del concepto primario de periodo de impugnaciones hacia un candidato a un cargo público

"Cualquier candidato, ya sea a alcalde o a gobernador regional, primero completa la declaración jurada y la registra en el Jurado Electoral Especial. Ese órgano puede inscribirlo u observar su solicitud. En este caso lo observaron; la decisión fue apelada ante el Jurado Nacional, que la aprobó y devolvió el expediente al Jurado Especial para que se inicie el periodo de tachas", indica.

Además, Rospigliosi aclaró que esta fase cualquier ciudadano puede ser partícipe, y no solamente por su propensa candidatura, si no, por los puntos que este lo requiera conveniente.

Derecho a réplicas en tachas

Señala que solo el senador contó con abogado y que, antes de confirmar la candidatura, quienes presenten tachas tienen derecho a debatir y abrir otros asuntos.

"Solamento el senador ha tenido a su abogado. No había una contraparte que pueda rebatir los argumentos. Pero los que pones las tachas tienen derecho a exponer, a hablar, a debatir. Aún no se puede decir que está como candidato, falta el periodo de tachas. Quienes hagan las tachas pueden abrir otros temas de discusión", concluyó.

Periodo de tachas pondría limites

Por su parte, Martín D´Azevedo, experto en derecho electoral, en un diálogo con Exitosa, explicó que el periodo de tachas en las elecciones municipales podría establecer demarcaciones a la candidatura de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima.

Quienes no pueden ser candidatos, y como la ley no se ha actualizado, figuran como congresistas. Antes se los mencionaba por separado, como 'senador y diputado', porque están en otra instancia y ya fueron electos, por lo que tendrían que renunciar al cargo. Es como si alguien que es ministro quisiera postular, cuando primero tendría que renunciar. Lo mismo ocurre con una autoridad municipal en funciones, tendría que dejar el cargo o ser vacado", puntualizó.

Adicionalmente, contó que las 60 credencial han llegado a la oficina del personero legal del partido Renovación Popular, vía correo electrónico.

En una serie de entrevistas para Exitosa, Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, y Martín D´Azevedo, experto en derecho electoral, se pronunciaron acerca a la aún no ratificada psotulación de Rafael Lopéz Aliaga a la alcaldía de Lima. Apuntando a los procesos que debe rebasar para cumplir con los requerimientos.