Congreso: Comisión Permanente continuará debate del crédito suplementario este martes 14 de julio

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Permanente del Congreso suspendió su sesión para mañana, martes 14 de julio, a partir de las 12:00 m., donde continuará el debate del dictamen del Proyecto de Ley N.º 14799, el cual propone autorizar créditos suplementarios para financiar inversiones públicas y garantizar la continuidad de los servicios del Estado.

Es importante precisar que, la sesión de este lunes 13 de julio empezó a las 3:00 p. m.; sin embargo, tras un pedido del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), la audiencia continuará en las próximas horas.

#CongresoInforma | A solicitud del presidente de la Comisión de Presupuesto, la Comisión Permanente suspendió su sesión hasta el martes 14 de julio, a las 12:00 m., cuando continuará el debate del dictamen del Proyecto de Ley 14799, que propone autorizar créditos suplementarios... pic.twitter.com/LtPoFtfkFn — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 13, 2026

Proyectos en esperan por falta de acuerdo en el Parlamento

Como se recuerda, el dictamen de la Comisión de Presupuesto fue aprobado el pasado 30 de junio con 28 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. En la misma, se contempla un crédito equivalente a 9 596 millones de soles.

De acuerdo con el texto, se busca "regular vías de excepción financiera" para garantizar la atención inmediata de emergencias como el Fenómeno El Niño y riesgo de desastres agrarios; así como destrabar inversiones críticas subnacionales y de remediación ambiental.

Del mismo modo, estructurar institucionalmente entidades de salud como el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) y asegurar el cumplimiento de "compromisos operativos urgentes", tales como el pago de docentes del sector defensa y la financiación del megaproyecto Chavimochic.

Otra tema que también está en debate, es el pago de las gratificaciones para los servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 (Contratación Administrativa de Servicio-CAS) y del financiamiento del programa Beca Bicentenario.

Comisión Permanente tiene plazo para legislar hasta el 15 de julio

Tras haber culminado la Segunda Legislatura Ordinaria correspondiente al Período Anual de Sesiones 2025-2026 el pasado 24 de junio, la Comisión Permanente entró en funciones desde el día siguiente, con vigencia hasta 15 de julio, según la Resolución Legislativa del Congreso N.º 011-2025-2026-CR.

Según el artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario, legislando sobre los siguientes asuntos:

Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Cabe precisar que, la Comisión no puede legislar en materia de reformas constitucionales, ni en la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, y la Ley de Prepuesto.

A horas de que culmine su período para la instalación del Congreso bicameral, la Comisión Permanente está obligada a cuidar la caja fiscal, tal como lo vienen exigiendo expertos en la materia.