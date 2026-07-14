López Aliaga se niega a asumir como senador e insiste en postularse a regidor de Lima: ¿Qué ocurrirá con su escaño en el Congreso?

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras darse a conocer la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir el cargo de senador ha abierto un intenso debate sobre el futuro del escaño que obtuvo en las elecciones. En ese sentido, especialistas coinciden en que la legislación peruana no regula este escenario, por lo que corresponderá al Pleno del Senado adoptar una decisión.

Opinión de expertos sobre la situación de Rafael López Aliaga

En diálogo con Exitosa, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi analizó el escenario ante la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir el cargo de senador y explicó las implicancias legales sobre un eventual reemplazo por un accesitario.

"Este problema nunca ha sucedido en la historia constitucional, nadie se ha atrevido a despreciar la voluntad popular y esta vez están buscando solucionar un problema legislando (...) acá lo que corresponde es que el señor asuma su compromiso con el cual se registró, se inscribió y firmó como candidato al senado", enfatizó el abogado.

Ley peruana no contempla el escenario de renuncia a senador

Por medio de un diálogo con Exitosa, Martín D'Azevedo, experto en derecho electoral, señaló que el Pleno del Senado deberá definir qué ocurrirá con el escaño de Rafael López Aliaga ante la posibilidad de que no asuma el cargo para el que fue elegido.

El experto explicó que la ley no contempló este supuesto, ya que parte de la premisa de que ninguna persona, en pleno uso de sus facultades, optaría por renunciar a asumir el cargo público. En ese sentido, señaló que las vacancias previstas por la normativa se producen únicamente después de que el congresista ha juramentado y asumido funciones.

Ante este vacío legal, sostuvo que el interregno no podrá ser cubierto de inmediato. Agregó que, una vez que el Congreso se instale con sus juntas preparatorias y el Senado quede formalmente constituido, será esta cámara la que determine el procedimiento a seguir para incorporar al accesitario correspondiente del mismo partido político.

"Lo que va a ocurrir ese interregno no va a poder ser llenado, cuando el congreso después de juramentar se instale con sus juntas preparatorias y se instale como parte del parlamentario. El senado decidirá que hacer el procedimiento con el accesitario de su propio partido", expresó

Finalmente, mientras no exista una disposición específica para estos casos, serán las autoridades competentes y el Pleno del Senado quienes deberán determinar el procedimiento a seguir y establecer si corresponde que un accesitario ocupe el escaño o si se aplica otra solución prevista dentro del ordenamiento jurídico ante el caso de Rafael López Aliaga.