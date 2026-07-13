"Los fallos se respetan": magistrado del TC responde a críticas tras resolución del tribunal que quita iniciativa de gasto al Congreso

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, respondió a las críticas surgidas tras la reciente sentencia que establece los alcances de la iniciativa de gasto del Congreso de la República.

En entrevista con Exitosa, sostuvo que los cuestionamientos obedecen a interpretaciones políticas y remarcó que el fallo fue adoptado luego de un amplio proceso deliberativo dentro del máximo órgano de control constitucional.

Las declaraciones del integrante del TC se producen luego de que diversos políticos cuestionaran la resolución, señalando que favorecería al Poder Ejecutivo al limitar la capacidad del Parlamento para promover iniciativas que impliquen gasto público.

Frente a ello, el magistrado defendió la actuación del colegiado y negó que la decisión responda a intereses políticos.

Magistrado rechaza cuestionamientos al fallo

Durante la entrevista, Gutiérrez Ticse calificó de falsas las afirmaciones que sostienen que el Tribunal Constitucional modificó su criterio en función del escenario político actual.

"Bueno, acabo creo que de demostrarle que eso es falso. Lamentablemente la desinformación y las pugnas ideológicas o políticas terminan afectando a las instituciones y eso no debería corresponder", manifestó.

Asimismo, recordó que las decisiones del Tribunal Constitucional pueden ser objeto de críticas, pero insistió en que deben respetarse por tratarse de resoluciones adoptadas dentro del marco constitucional.

" Los fallos se respetan, las decisiones por más que uno esté en contra tienen derecho a crítica, pero ya eso es muy tendencioso lo que plantea la congresista Luque", expresó el magistrado.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En declaraciones a Exitosa, el magistrado del Tribunal Constitucional se refirió a la resolución que limita la iniciativa de gasto del Congreso y respondió a las críticas surgidas tras el fallo.



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Sentencia fue resultado de meses de deliberación

El integrante del TC explicó que la resolución no fue una decisión improvisada, sino el resultado de un proceso de análisis que tomó varios meses y que incluso tuvo posiciones discrepantes entre los magistrados.

"Acabo de mostrar que esto nace de una sentencia del anterior colegiado del anterior Tribunal Constitucional y este proceso deliberativo viene demorando bastantes meses en el Tribunal Constitucional. Reitero, la sentencia no se ha dado hace diez días, la sentencia tiene ya cerca de un mes de emitida" , precisó.

Gutiérrez Ticse también señaló que la ponencia fue distribuida con anticipación entre los miembros del colegiado y que existieron votos en contra respecto a los alcances de la iniciativa parlamentaria en materia social.

"La mayoría consideramos que sí, que temas básicos... si usted tiene un tema sobre el alcantarillado en Punchana, entonces que coordine con el MEF para ver cómo eso se puede finalmente sustentar de manera adecuada en el tiempo", explicó.

Las declaraciones del magistrado buscan aclarar el alcance de la sentencia y responder a las críticas generadas tras su publicación. Para Gutiérrez Ticse, el fallo mantiene un criterio constitucional sustentado en el debate interno del Tribunal y no en las coyunturas políticas, por lo que reiteró que las resoluciones del máximo intérprete de la Constitución deben ser respetadas, independientemente de las discrepancias que puedan generar.