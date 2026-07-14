Carlos Zambrano y la polémica de su cumpleaños: Mujer acusa presunta agresión

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los 37 de Carlos Zambrano terminaron de la peor manera y en tremendo escándalo tras la denuncia de una mujer por una supuesta agresión después del cumpleaños. Por si fuera poco, Magaly TV, La Firme mostró las imágenes de un broncón de aquellos en plena calle que ya encendió las redes.

Escándalo en fiesta de Carlos Zambrano

Lo que parecía ser una celebración más por el cumpleaños de Carlos Zambrano terminó dando un giro inesperado. Luego de la reunión organizada por el futbolista de Sport Boys, una pareja de invitados protagonizó una discusión que llamó la atención por la intensidad del enfrentamiento.

Según las imágenes mostradas por Magaly TV, La Firme, una mujer aparece visiblemente alterada mientras increpa a un hombre en plena calle, cerca de un vehículo estacionado. En medio del intercambio, ella lo acusa de haberla agredido tras la celebración del cumpleaños del jugador.

"Me has metido un puñete. Te odio", se escucha decir a la mujer en el material difundido por el programa de ATV, donde se observa parte del tenso momento que ocurrió tras la reunión.

Asimismo, Magaly TV, La Firme también mostró imágenes de la misma pareja disfrutando con normalidad dentro de la celebración, donde se les observa compartiendo momentos junto a los demás invitados.

Carlos Zambrano celebró junto a figuras

Más allá del incidente que salió a la luz, el cumpleaños de Carlos Zambrano contó con la presencia de varios invitados conocidos. Entre ellos estuvo Flavia López, ex Miss Perú, quien compartió imágenes de la celebración junto al futbolista a través de sus redes sociales.

En el video publicado por la modelo, ambos aparecen sonrientes y disfrutando del encuentro, una aparición que llamó la atención debido a los recientes rumores que la relacionan con Patricio Parodi, luego de que fueran vistos juntos en una situación cercana semanas atrás.

La fiesta del defensor nacional reunió también música, con la presentación de Kate Candela como parte del show que animó la celebración y puso a bailar a los invitados durante una noche llena de alegría, momentos especiales y mucha diversión.

Sin embargo, el episodio protagonizado por los invitados terminó convirtiéndose en el punto más comentado de la celebración, generando revuelo en redes sociales.

De esta manera, el cumpleaños de Carlos Zambrano quedó marcado por la polémica luego de que una mujer acusara una presunta agresión tras la fiesta. Las imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme generaron expectativa por conocer todos los detalles del caso.