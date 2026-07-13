Roberto Sánchez descarta que vaya a asumir un cargo ministerial en los últimos días del gobierno de Balcázar: "No tengo la intención"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde Cercado de Lima, el excandidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez dio una conferencia de prensa para fijar una postura sobre la detención del expresidente Pedro Castillo y descartar su participación en algún cargo ministerial en el actual gobierno.

Postura del excandidato frente a liberación de Pedro Castillo

Roberto Sánchez cuestionó el pronunciamiento de la Cancillería que señaló que el informe de un grupo de la ONU sobre el caso de Pedro Castillo no es vinculante a las decisiones del Estado peruano. El excandidato presidencial sostuvo que el canciller Carlos Pareja "actúa de manera sesgada"

"El comunicado de cancillería contradiciendo esta certeza institucional de expertos internacionales, nosotros nos preguntamos, tampoco es una casualidad y más por la actual cancillería que conduce el señor pareja y desde nuestro punto de vista actúa de manera sesgada. Nosotros preguntamos, quien dirige la política exterior, el ministro o el presidente, pues quien dirige la política exterior es el presidente de la República, le guste o no al canciller"

Participación de Ernesto Zunini en la conferencia

En la conferencia también participó Ernesto Zunini, quien exhortó al presidente encargado, José María Balcázar, a conceder gracias presidenciales al exmandatario. Señaló que el informe elaborado por expertos internacionales despejaría las dudas sobre el caso y pidió que se otorgue la libertad a Pedro Castillo.

"Exhortar al presidente José María Balcázar, presidente encargado quien en la víspera había señalado en un medio de comunicación que estaba esperando un informe de un jurista experto en la materia para poder tomar una decisión sobre el otorgamiento de gracias presidenciales al presidente Pedro Castillo. Tiene en este informe de expertos internacionales sus dudas absueltas, por lo tanto, le exhortamos a que otorgue gracias presidenciales y libertad al presidente constitucional Pedro Castillo", afirmó Ernesto Zunini.

Roberto Sánchez descarto asumir un cargo ministerial en el actual gobierno

Al ser cuestionado por si es que cumpliría algún cargo en el actual gobierno de José María Balcázar, el excandidato descartó cualquier posibilidad de unirse al equipo aún vigente.

"Descarto eso absolutamente, no sé de dónde ha surgido esa idea, en primer lugar, ni tengo la intención, ni la voluntad ni nada y tampoco nadie me lo ha planteado, creo que viene un poco más de la especulación", enfatizó Roberto Sánchez.

Con estas declaraciones, el excandidato reiteró su respaldo a Pedro Castillo y dejó en claro que no formará parte del actual gobierno.