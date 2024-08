Regidor de MML exige abrir investigación contra López Aliaga por hacer campaña política con recursos públicos

En entrevista con Exitosa, el regidor de la Municipalidad de Lima, Aron Espinoza, exigió que la Comisión de Fiscalización o la Contraloría de la República inicie una investigación contra Rafael López Aliaga por hacer campaña política siendo alcalde.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Espinoza se refirió al Hospital de La Solidaridad inaugurado en Piura y precisó que se trata de un trabajo conjunto entre la MML y el gobierno regional. Sin embargo, el burgomaestre lo estaría empleando para fines personales y políticos.

"No sé por qué la Contraloría de la República o la Comisión de Fiscalización no abren una investigación al respecto. No puede ser posible que el alcalde de Lima pida licencia a cuenta de vacaciones y se vaya alegremente a inaugurar un hospital que pertenece a la Municipalidad de Lima y lo inaugure como candidato presidencial", declaró para nuestro medio.