Alianza Atlético se hizo fuerte en Sullana e impidió que Deportivo Garcilaso escale a la punta del Clausura

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Nadie quiere la punta del Torneo Clausura. Continuó la acción de la fecha 14 de la Liga1 en Sullana con el encuentro que Alianza Atlético se llevó tras imponerse por 3 a 2 a Deportivo Garcilaso, cuadro que perdió la oportunidad de igualar la línea de Sport Huancayo en la cima de la tabla de clasificación.

Primer tiempo efectivo de Alianza Atlético

El equipo de Federico Urciuoli tuvo una primera parte ideal con un dominio inobjetable y sacando una amplia ventaja que hizo creer que se venía una goleada histórica. Al minuto 10 el argentino José Ingratti se abrió el marcador y cinco minutos después Guillermo Larios amplió la cuenta.

Al 36 el elenco sullanense se puso 3 a 0 gracias a la anotación de Juan David Delgado y parecía que sería un partido cómodo, debido a que hasta antes del descanso no hubo respuesta por parte del elenco cusqueño.

No obstante, la reacción llegó acompañada del exceso de confianza de Alianza Atlético y la presión del 'Garci' empezó a generar peligro en arco de Steven Rivadeneyra. Al 60' un cabezazo de Facundo Castelli pareció cruzar la línea de meta, pero tras la revisión en el VAR, no sumó al marcador.

Garcilaso continuó su intento de descontar y tres minutos después Sharif Mendoza logró recortar diferencias. Al 82' los locales estuvieron cerca de volver a ampliar, pero un fuera de juego invalidó una acción ofensiva y por último, Christopher Olivares marcó el segundo tanto de la visita al 89', que no alcanzó para la gesta.

Sporting Cristal, el más beneficiado

Este resultado, sumado a la derrota de Sport Huancayo ante Juan Pablo II College, le permite a Sporting Cristal tener la chance de recuperar la punta del campeonato, siempre y cuando se imponga este jueves a Alianza Lima. Celestes y blanquiazules se medirán en el estadio Alberto Gallardo desde las 3:30 de la tarde.

Cabe precisar que Universitario de Deportes, actual escolta del 'rojo matador', no jugará ante Sport Boys su partido programado para hoy miércoles, sin embargo, ante la salida del Señor de los Milagros, la Policía Nacional no garantizó la seguridad para el evento deportivo en el estadio Monumental.

El Torneo Clausura está de candela y la pelea por la punta no se define. Deportivo Garcilaso que pudo igualar a Sport Huancayo con 28 puntos, cayó en su visita a Alianza Atlético, dándole la opción a Sporting Cristal de retornar a la cima de vencer a Alianza Lima por la fecha 14.