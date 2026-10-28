Hija de Laura Bozzo desmiente supuesto fallecimiento de conductora: "Pedimos respeto a la familia"

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La supuesta muerte de Laura Bozzo generó preocupación entre sus seguidores luego de que circularan publicaciones en redes sociales que anunciaban su fallecimiento. Ante esta situación, su hija, Alejandra de la Fuente, desmintió la información y pidió responsabilidad al difundir noticias sobre la conductora peruana.

Hija de Laura Bozzo rechaza rumores sobre su fallecimiento

Alejandra de la Fuente compartió en sus historias de Instagram un comunicado para aclarar que su madre no había fallecido, como afirmaban diversas publicaciones. El pronunciamiento apareció el miércoles 28 de octubre, en medio de la preocupación por la salud de la presentadora.

El mensaje publicado por la hija de la conductora calificó de falsa la información sobre su supuesto fallecimiento y solicitó a los usuarios y medios de comunicación comprobar los datos antes de replicarlos. La publicación también pidió consideración hacia sus familiares.

Comunicado difundido por la hija de Bozzo.

"Ante la circulación de información FALSA sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información", compartió.

El pronunciamiento también exhortó al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla. El mensaje recordó la importancia de respetar a la familia y a las personas cercanas a la presentadora.

La difusión de estas versiones ocurrió después de que el actor Alfredo Adame publicara en sus redes sociales un mensaje de despedida que daba a entender que Laura Bozzo había fallecido. La publicación contribuyó a extender la noticia, que luego fue desmentida por su entorno.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

La aclaración de su hija se produjo mientras la conductora permanece hospitalizada en México, tras una intervención quirúrgica de emergencia. Su ingreso al centro médico estuvo relacionado con una complicación abdominal que requirió atención inmediata, según los reportes publicados sobre su situación.

La presentadora fue sometida a una operación por una úlcera duodenal perforada y más tarde presentó complicaciones de salud, entre ellas problemas respiratorios. Esto aumentó la preocupación de sus seguidores.

Post que daba por fallecida a la conductora.

Hasta el momento, el mensaje no precisó Laura Bozzo continua en cuidados intensivos ni indicó una fecha para recibir el alta hospitalaria. Tampoco incluyó declaraciones directas de Laura Bozzo sobre los rumores difundidos en internet.

La noticia sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo fue desmentida por su hija, quien confirmó que las versiones difundidas eran falsas. La conductora peruana permanece hospitalizada en México, mientras su entorno pide responsabilidad al informar sobre su estado de salud y respeto para su familia.