Roberto Sánchez rechaza críticas por uso del sombrero de Pedro Castillo: "Es un debate de discriminación"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial Roberto Sánchez salió al frente de las críticas por el uso del sombrero asociado al expresidente Pedro Castillo y aseguró que los cuestionamientos en torno a este símbolo reflejan un debate cargado de discriminación hacia los sectores populares del país.

Cuestiona lectura política sobre el símbolo

En diálogo con Exitosa, Sánchez cuestionó que se busque reducir el respaldo político a una discusión sobre símbolos, remarcando que detrás de esos comentarios existe una mirada excluyente hacia quienes se sienten representados por esa imagen.

"En realidad es un debate de discriminación, de eliminación del símbolo y la figura. Nosotros somos ese pueblo de los pobres y excluidos que nos ha traído acá y la academia y la opinología no lo entiende aún", declaró.

El candidato también rechazó que se intente minimizar el apoyo recibido en el proceso político, señalando que la discusión no debe centrarse en si los votos pertenecen a una figura en particular o a un símbolo determinado. Para Sánchez, el debate debe enfocarse en la representación de un sector históricamente relegado.

Roberto Sánchez sostuvo que existen opiniones que buscan atribuir el respaldo electoral a distintas figuras o símbolos, pero consideró que esa interpretación es reduccionista y no toma en cuenta el trasfondo social detrás del apoyo popular.

"Yo diría que en todo caso, algunos también discrepan o dicen estos votos son de Castillo, son de Sánchez, son del sombrero original o del sombrero Bamba. ¿De quiénes son?", expresó.

🔴🔵 🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial Roberto Sánchez rechazó las críticas por el uso del sombrero asociado a Pedro Castillo, señalando que forman parte de "un debate de discriminación".



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El candidato insistió en que el símbolo representa una identidad política vinculada a sectores populares y rurales, por lo que consideró que las críticas terminan invisibilizando a quienes se sienten identificados con esa imagen.

Habla sobre su candidatura y campaña

En otro momento, Sánchez recordó que su postulación presidencial se dio tras una decisión política adoptada en su agrupación y aseguró que ello modificó el desarrollo de su campaña.

"Es al final del proceso que la comisión política decide encargarme a mí, juntos con el pueblo, presidente Castillo y nosotros, que yo sea candidato presidencial", afirmó.

Asimismo, explicó que no pudo realizar una campaña tradicional en Lima debido al poco tiempo y las limitaciones logísticas, lo que, según dijo, condicionó su recorrido electoral.

El candidato defendió el uso del sombrero asociado a Pedro Castillo y aseguró que las críticas no son solo políticas, sino que evidencian prejuicios contra sectores populares que, según afirmó, buscan seguir teniendo representación en la escena nacional.