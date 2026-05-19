Exceso de ministros del Interior debilitó lucha contra el crimen, según Jorge del Castillo

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La seguridad ciudadana vuelve a ser tema de debate en el ámbito político y en la opinión pública. El actual ministro del Interior, José Zapata Morante, informó que, en términos generales, se han registrado 900 homicidios en lo que va del año, cifra que, según dijo, es alentadora porque representa una reducción respecto al periodo 2022-2025.

Sin embargo, el anuncio se dio en medio de la indignación por el asesinato de tres conductores de transporte público en las últimas horas, lo que refuerza la percepción ciudadana de que la criminalidad sigue en aumento.

La defensa del ministro

Zapata Morante aseguró que la curva de criminalidad está en declive y que las cifras muestran un avance en la lucha contra el delito, aunque reconoció que se debe trabajar en la percepción ciudadana que no refleja esa tendencia. El ministro insistió en que se están reforzando operativos y estrategias de inteligencia para contener la violencia.

Jorge del Castillo critica improvisación

En entrevista con Exitosa, el excongresista y exministro Jorge del Castillo cuestionó la falta de continuidad en el Ministerio del Interior. Según su análisis, la improvisación ha impedido resultados sostenibles.

"La delincuencia siempre se adelanta y vuelve a tomar posición. Por ello creo que hay que ser algo más realistas al manejar este tema y otros más severos", comentó.

Del Castillo subrayó también que la inseguridad ha rebasado al actual gobierno y que la inestabilidad ministerial ha sido un factor determinante para que lleguemos a este panorama difícil de revertir.

"Hemos tenido más de 30 ministros del Interior en los últimos seis o siete años, y por lo tanto con cada cambio de ministro hay cambio del jefe de la Policía, y este al subjefe y al comisario, y así a todo el mundo. Esa inestabilidad no solamente se ha construido en el periodo presidencial, sino también en la inseguridad ciudadana. Es imposible que haya buenos resultados con tanta improvisación".

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el excongresista y exministro Jorge del Castillo, señaló que la inestabilidad en el Ministerio del Interior no ha permitido una estrategia sólida contra el crimen. Agregó que la improvisación vista no ha permitido que... pic.twitter.com/ebcPPHK25W — Exitosa Noticias (@exitosape) May 20, 2026

El Perú ha enfrentado en los últimos años un incremento de delitos violentos, como extorsiones, sicariatos y robos agravados. Aunque las cifras oficiales muestran una reducción en homicidios, la percepción ciudadana sigue siendo de inseguridad constante. Los recientes asesinatos de transportistas en Lima y Callao son ejemplo de cómo la violencia afecta directamente a sectores vulnerables.

Del Castillo advirtió además que, de cara a las próximas elecciones, será necesario un voto de conciencia para evitar repetir errores de los últimos años. La ciudadanía, dijo, debe elegir propuestas claras y sostenibles en materia de seguridad, más allá de cambios ministeriales que no han logrado frenar la delincuencia.

El contraste entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana refleja la complejidad del problema. Mientras el ministro Zapata Morante defiende que la curva de homicidios está en declive, voces como la de Jorge del Castillo recuerdan que la improvisación y la inestabilidad ministerial han debilitado la estrategia contra el crimen.