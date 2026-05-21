Popular periodista sufre asalto en plena transmisión en vivo: Sujeto armado lo despojó de pertenencias

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Totalmente inesperado. La delincuencia está a la orden del día sin importar horario ni lugar tal y como le sucedió a un popular periodista deportivo que se encontraba en el interior de su automóvil en un enlace en vivo con el medio de comunicación en el que trabaja y fue víctima de un asalto a mano armada.

Periodista deportivo es sorprendido por delincuente

El hombre de prensa deportiva, Fernando Vargas, vivió una escena de terror cuando estaba realizando una transmisión en vivo y en directo para el programa BlaBlaBla Deportivo, desde el interior de su camioneta sin sospechar que a los pocos minutos sería víctima de un acto delictivo.

El también analista brindaba su opinión acerca de la postemporada de la NBA, cuando de pronto de manera inesperada fue sorprendido por un sujeto que portaba un arma de fuego que lo despojó de su unidad móvil y pertenencias mientras que el suceso estaba siendo observado frente a la audiencia.

Este inesperado acontecimiento ocurrió durante la noche del último martes 19 de mayo en las inmediaciones de una gasolinera de la Ciudad de México y rápidamente se viralizó en redes sociales debido a que todo quedó registrado en el video.

Así ocurrió el asalto en plena transmisión en vivo

Cabe señalar que, el comunicador mexicano se encontraba dentro de su camioneta realizando un enlace con el conductor Ed Martínez, cuando un hombre armado apareció en la escena y procedió a abrir la puerta del vehículo y amenazó al periodista.

¡En plena transmisión en vivo! 🚨😱 Periodista de deportes es asaltado a punta de pistola mientras realizaba una transmisión desde su automóvil para un noticiero en vivo en #Morelos. pic.twitter.com/Kik9dJB9Uk — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) May 20, 2026

Ante ello, las imágenes muestran que Fernando Vargas atinó a levantar las manos y entregar las llaves de la unidad mientras que pedía a su familia que descendiera sigilosamente del automóvil para evitar una tragedia mayor.

Además, el asaltante le exigió su cartera, le robó un reloj y el celular con el que hacía la transmisión. Antes de enviar el programa a corte comercial, Ed Martínez alcanzó a expresar su preocupación por lo sucedido y catalogó el momento como "una verdadera tragedia".

¿Quién es Fernando Vargas?

Fernando Vargas es un periodista mexicano que cuenta con más de dos décadas en el periodismo especializado en baloncesto nacional e internacional. A lo largo de su trayectoria ha laborado en diversos medios deportivos y también ocupó cargos directivos dentro de empresas de comunicación enfocadas en el deporte.

Es así como, un periodista deportivo mexicano fue víctima de asalto armado en plena transmisión en vivo. Hasta el momento no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, el conductor del programa en que trabaja informó que su compañero se encuentra fuera de peligro, aunque afectado por el fuerte susto vivido durante el asalto.