Un hombre increpa a los astronautas de Artemis II en el Capitolio y les acusa de mentir: "Nunca fueron al espacio"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de cumplir una misión histórica con la NASA, los astronautas de Artemis II fueron acusados por un hombre de mentir y fingir su viaje a la Luna. Este interceptó a los tripulantes en el Capitolio de Estados Unidos, donde se reunieron con dirigentes estadounidenses.

Un hombre increpa a la tripulación de Artemis II

En las redes sociales se viralizó un video en el que se puede observar cómo una persona intercepta al capitán de la misión Artemis II, Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch, y el especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, en los pasillos del Capitolio.

El sujeto en mención los acusó de mentir sobre el viaje espacial que llevaron a cabo hace más de un mes. Esta escena, pese a que data del pasado 12 de mayo, recientemente ha tenido gran repercusión en la comunidad digital.

"Dejen de mentir, dejen de actuar, nunca fueron al espacio. Veo a través de sus mentiras", se oye expresar al hombre ante las incómodas miradas de los astronautas en las inmedaciones de la sede del Congreso de Estados Unidos.

A pesar de estar rodeados por personal de la NASA, el hombre continuó gritando "la NASA es una farsa. Arrepiéntanse ante Dios, veo a través de sus mentiras", mientras los astronautas eran retirados de los pasillos del importante recinto político del Gobierno norteamericano.

Hay que mencionar que los viajeros espaciales no se dirigieron en ningún momento al hombre

🚨🚀 WATCH: A man at the Capitol confronted the Artemis astronauts, accusing them of lying about going to space. 😱 https://t.co/Oetr3BuUjo pic.twitter.com/JD4z6xW1QE — The Globe & News (@TheGlobeNewt) May 21, 2026

El retorno de la misiión Artemis II y sus posteriores reuniones

Cabe indicar que, desde el regreso de la misión Artemis II, el 10 de abril, la NASA ha publicado miles de archivos relacionados con el viaje en el portal Gateway to Astronaut Photography of Earth, incluyendo imágenes y registros inéditos del sobrevuelo lunar.

Con el paso de las semanas los homenajes a todos los tripulantes de la misión histórica se han sucedido, aunque a veces quedan empañados como actitudes como la de esta ocasión. Por ejemplo ellos han participado de diversos actos oficiales como por ejemplo una rueda de prensa en el Centro Espacial Johnson de Houston.

Como vemos, en un video que se ha viralizado en las redes sociales se oye que un hombre increpa a los astronautas de la misión Artemis II, en las inmediaciones del Capitolio de Estados Unidos, y les acusa a de mentir sobre su viaje histórico a la cara oscura de la Luna.