Fallece hombre tras quedar ATRAPADO en escaleras eléctricas: se revelan los detalles

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La difusión de imágenes captadas en una estación del metro ha generado indignación internacional luego de mostrar cómo un hombre quedó atrapado en una escalera eléctrica y permaneció en agonía durante varios minutos mientras varias personas pasaban cerca sin intervenir. El caso volvió a encender el debate sobre la reacción ciudadana en emergencias y los protocolos de seguridad en espacios públicos.

¿Cómo ocurrió el hecho?

La muerte de Steven McCluskey, carpintero de 40 años y padre de dos hijos, ha causado conmoción en Estados Unidos luego de que se difundiera un video de seguridad que muestra los últimos minutos de su vida en una estación del metro de Boston.

El hecho ocurrió en la estación Davis, en Somerville, cuando el hombre perdió el equilibrio al descender por una escalera eléctrica y parte de su ropa quedó atrapada en el mecanismo, inmovilizándolo mientras el equipo continuaba en funcionamiento.

Según los reportes oficiales, McCluskey quedó atrapado poco antes de las 5:00 de la mañana, pero la escalera no fue detenida sino hasta varios minutos después, cuando finalmente un trabajador activó el botón de emergencia.

Para entonces, el hombre ya se encontraba en estado crítico. Equipos de rescate llegaron al lugar e intentaron reanimarlo con maniobras de emergencia, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento. Las autoridades señalaron que la causa de muerte estuvo relacionada con la obstrucción de sus vías respiratorias al quedar su ropa presionando la zona del cuello.

Video desata indignación por falta de reacción

Las grabaciones de vigilancia muestran que McCluskey permaneció atrapado durante aproximadamente 20 minutos antes de que alguien alertara a las autoridades. Durante ese tiempo, varias personas transitaron por la estación, algunas observaron la escena e incluso una intentó ayudar brevemente, pero nadie logró detener el equipo de inmediato.

🇺🇸 #Massachusetts



Father of two died after getting trapped in a #Boston subway station escalator while more than a dozen people walked past him without helping.



Steven McCluskey, 40, lost his balance while going down an escalator at Davis Station in Somerville. Surveillance... pic.twitter.com/HvaMOJ9cos — Ian Collins (@Ian_Collins_03) May 18, 2026

La hermana de la víctima expresó su dolor ante lo ocurrido y cuestionó la falta de respuesta de quienes estuvieron en el lugar. Mientras tanto, en redes sociales, miles de usuarios calificaron la escena como desgarradora y lamentaron que una acción rápida pudiera haber cambiado el desenlace.

Autoridades recuerdan protocolos de emergencia

Tras la difusión del caso, la empresa operadora del metro recordó que todas las escaleras eléctricas cuentan con botones rojos de emergencia que pueden ser accionados por cualquier persona en situaciones críticas.

"Es importante que el público sepa que cualquiera puede detener una escalera eléctrica en una emergencia presionando el botón rojo marcado como 'STOP' en la parte superior e inferior de cada escalera", señaló la entidad en un comunicado.

La tragedia no solo ha dejado una familia en duelo, sino que también ha abierto una discusión sobre la responsabilidad ciudadana y la importancia de actuar ante una emergencia. El caso de Steven McCluskey se convirtió en un recordatorio doloroso de que, en situaciones límite, una reacción oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.