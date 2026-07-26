Roberto Sánchez anuncia la suspensión de Silvana Robles de Juntos por el Perú: "Nosotros rechazamos la deslealtad"

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La polémica por el voto viciado en la elección de la Mesa Directiva del Senado sigue generando repercusiones. En conferencia de prensa, Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, informó que la senadora Silvana Robles quedará suspendida de la bancada mientras se desarrolla una investigación sumaria que determine si su actuación influyó en el resultado final.

No tolerarán traiciones

La decisión se produce en medio de acusaciones de "traición" y tensiones internas en la coalición opositora. Sánchez explicó que la suspensión responde al incumplimiento de un acuerdo interno.

Según señaló, toda la coalición había pactado mostrar su voto como "señal de transparencia" (pese a que por norma este es secreto). La parlamentaria Robles no lo hizo, lo que generó sospechas de que su sufragio pudo haber favorecido a la lista encabezada por Miguel Ángel Torres.

"La bancada tuvo un acuerdo, de manera conjunta, para ser transparente en la intención de su voto. Como derecho discrecional, correspondía mostrar el voto; en ese sentido, la senadora Silvana Robles no lo hizo. Entonces, lo que corresponde es que la bancada empiece un proceso sumario de investigación", declaró Sánchez.

El dirigente añadió que la medida es preventiva y que, de confirmarse la responsabilidad de Robles, podría derivar en una expulsión definitiva de la agrupación política. Sánchez fue enfático y señaló que la bancada no tolerará actos que vulneren los acuerdos internos.

"Nosotros condenamos y rechazamos la deslealtad. Los acuerdos se cumplen en transparencia y tienen que ser firmemente desarrollados, de tal manera que la senadora está suspendida, desde ahora, en sus derechos en la bancada en lo que dure esta investigación sumaria y, de verificarse con el debido proceso y el reglamento, corresponderá su expulsión", sentenció.

Las palabras de Sánchez reflejan la tensión que atraviesa Juntos por el Perú, donde el episodio ha sido interpretado como un golpe a la cohesión interna en un momento clave para la oposición.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La senadora Silvana Robles, de Juntos por el Perú, ha sido suspendida de sus funciones en la bancada por no haber mostrado su voto durante la elección para designar la nueva Mesa Directiva del Senado. Así lo dio a conocer el líder de dicha... pic.twitter.com/AWcTysz0Rj — Exitosa Noticias (@exitosape) July 27, 2026

La defensa de Robles

La senadora, por su parte, negó haber favorecido al fujimorismo y aseguró que votó por la lista opositora. En declaraciones previas, atribuyó el incidente a un "descuido" y rechazó las acusaciones de traición. Sin embargo, al no mostrar su voto, como habían acordado sus colegas, dejó abierta la controversia y alimentó las sospechas dentro de la bancada.

La suspensión de Robles marca un precedente en la disciplina interna de Juntos por el Perú y evidencia la fragilidad de los acuerdos en la oposición. La investigación será determinante para definir el futuro político de la senadora y la cohesión de su bancada.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La senadora de Juntos por el Perú, Silvana Robles, respondió a los señalamientos por una presunta "traición" tras no mostrar su voto a favor de la Lista N°2 para la Mesa Directiva. Calificó estos dichos como "burdos" y aseguró que votó a favor... pic.twitter.com/5kSW6sPXPY — Exitosa Noticias (@exitosape) July 26, 2026

Esta crisis temprana muestra cómo las tensiones internas pueden debilitar a la oposición en un escenario parlamentario polarizado. Mientras se desarrolla la investigación, Juntos por el Perú enfrenta el reto de recomponer su unidad y demostrar que puede mantener firmeza en sus acuerdos.