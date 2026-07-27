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Keiko Fujimori anuncia a Luis Galarreta como el presidente del Consejo de Ministros del nuevo gobierno

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori se dirigió a la prensa para presentar parte de su gabinete ministerial que la acompañará en su gobierno, comenzando por Luis Galarreta.

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/07/2026

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A través de una transmisión en vivo, la presidenta electa, Keiko Fujimori ha presentado a parte de su gabinete ministerial que la acompañará en su gobierno que comenzará oficialmente el próximo 28 de julio. Asimismo, el primero en anunciar fue al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Keiko Fujimori revela a su premier: Luis Galarreta 

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros de su próximo gobierno. El primer vicepresidente electo asumirá el liderazgo del gabinete ministerial tras la toma de mando presidencial.

"El presidente del Consejo de Ministros, tiene la misión de conducir y articular el trabajo de todo el gabinete, coordinar la acción de gobierno y construir los consensos que permitan convertir las decisiones en resultados para los ciudadanos, esta es la parte más importante, convertir las políticas de estado en resultados para los ciudadanos", expresó Keiko Fujimori para presentar a Galarreta.

Keiko presenta a parte de su gabinete ministerial
Keiko Fujimori presenta a parte de su gabinete ministerial

Luis Galarreta agradece la confianza de Keiko Fujimori

Tras ser anunciado como presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori, Luis Galarreta agradeció la confianza otorgada y señaló que el nuevo gabinete tendrá como prioridad cumplir objetivos claros, entre ellos enfrentar la inseguridad ciudadana y atender los principales desafíos del país.

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"Lo asumo con absoluta responsabilidad, agradezco la confianza de liderar y dirigir el primer gabinete de su gobierno y tenemos objetivos claros y concretos como: enfrentar la inseguridad claramente, volver a crecer con inversiones, volver a generar empleo, es otro objetivo para reducir la pobreza, la reforma de la segunda generación más de 20 años pendiente para cerrar brechas sociales, volver a hacer que la gente confíe", afirmó Luis Galarreta.

Parte del gabinete ministerial anunciado

Hasta el momento, lo que ha sido anunciado por Keiko Fujimori, la presidenta electa del Perú, son tres cargos que estarán presentes en su gabinete ministerial.

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  • Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): Luis Galarreta
  • Ministro de Economía y Finanzas (MEF): Elmer Cuba
  • Ministro de Relaciones Exteriores: Carlos Espá

 

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