Vozinha llega a Colo-Colo y este sería el millonario sueldo que recibiría

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El nombre de Vozinha pasó de ser conocido principalmente por los seguidores de Cabo Verde a dar la vuelta al mundo. Sus actuaciones en el Mundial 2026 despertaron el interés de Colo-Colo, club chileno que tendría preparado un millonario sueldo para asegurar su llegada.

Vozinha pasa del Mundial 2026 a Colo-Colo

Josimar José Évora Dias, popularmente conocido como Vozinha, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. A sus 40 años, el guardameta logró destacar con la selección de Cabo Verde durante el Mundial 2026 y terminó convertido en uno de los personajes más comentados del torneo.

Sus intervenciones frente a selecciones como España y Argentina aumentaron considerablemente su popularidad. Además de ganarse el reconocimiento de los aficionados, el arquero fue considerado entre los jugadores más sobresalientes de la competencia y multiplicó su presencia en redes sociales.

Luego de culminar su participación mundialista, su futuro comenzó a generar expectativa. Finalmente, Colo-Colo apareció como el club mejor encaminado para incorporarlo como agente libre, luego de su etapa en el GD Chaves de la segunda división de Portugal.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que existe un acuerdo con el entorno del futbolista y explicó que únicamente quedan pendientes los procedimientos habituales antes de cerrar su incorporación.

Vozinha y su millonario sueldo en Colo-Colo

Pero aquí viene el dato que ha llamado la atención fuera de las canchas. Según información difundida por medios chilenos, Vozinha recibiría cerca de 47 millones de pesos chilenos mensuales, monto que, tomando como referencia un dólar cercano a los 925 pesos, equivale aproximadamente a 50.800 dólares al mes.

La cifra representaría un cambio económico importante para el caboverdiano. Durante su paso por Portugal habría percibido alrededor de 6.000 euros mensuales, es decir, aproximadamente 6.850 dólares con el tipo de cambio actual. De confirmarse el nuevo monto, sus ingresos se multiplicarían más de siete veces.

No obstante, las versiones sobre su salario todavía no son uniformes. Otro reporte señala que el arquero cobraría cerca de 25.000 dólares mensuales, por lo que el monto definitivo recién podrá conocerse cuando Colo-Colo oficialice las condiciones de su contrato.

El portero viajaría hasta Santiago para rendir las pruebas médicas correspondientes y después ser presentado en el Estadio Monumental. Su llegada busca tapar los huecos del cuadro albo y sacarle el jugo a la enorme exposición internacional que logró en el Mundial 2026.

Así, Vozinha llega a Colo-Colo luego de brillar con Cabo Verde en el Mundial 2026. Aunque todavía existen distintas versiones sobre la cifra definitiva, el arquero recibiría un millonario sueldo que podría aproximarse a los 50.800 dólares mensuales, concretando así el contrato más importante de su carrera.