Keiko dará un mensaje a la nación que durará menos de 1 hora, afirma Carlos Díaz Rosillo: "Nadie quiere un discurso de 5 horas"

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Carlos Díaz Rosillo, amigo de Keiko Fujimori, afirmó que el primer mensaje a la Nación de la mandataria el día de mañana, 28 de julio, tendrá una duración menor a una hora.

Discurso de Keiko Fujimori en la toma de mando

Con motivo de las celebraciones por la Independencia del Perú, la toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori está programada para mañana, 28 de julio y su amigo, Carlos Díaz Rosillo, comentó que se tiene previsto que su discurso tenga una duración menor a una hora.

Al ser cuestionado sobre si, dentro del discurso del 28 de julio, Keiko Fujimori abordará la solicitud de facultades al congreso para legislar, el amigo de la presidenta electa mencionó que, solo se va a mencionar y no se ejecutará de manera formal porque nadie quiere escuchar una intervención de más de 5 horas.

"Va a ser un discurso poco menos de una hora aproximadamente, por más bueno que sea el discurso, nadie quiere escuchar un discurso de 4 o 5 horas, este se espera que sea un discurso de poco menos de una hora, quizás llegue a la hora con los aplausos y las interrupciones, pero un discurso de unidad donde va a repetir algunos de los temas que ha venido diciendo a lo largo de esta transición presidencial, como el discurso que dio cuando le presentaron las credenciales", señaló Carlos Díaz Rosillo.

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