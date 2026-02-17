Piura: Trabajadores de call center se desploman por ola de calor y obliga a la clausura del local

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Momentos de inquietud vivieron este lunes en un centro de trabajo ubicado en el segundo piso del centro comercial Plaza del Sol, en Piura, Perú, donde varios colaboradores de un call center se desmayaron mientras cumplían su turno. Según reportes periodísticos y testimonios difundidos, la falta de suministro eléctrico dejó sin funcionar los sistemas de ventilación y aire acondicionado, agravando las condiciones térmicas dentro de las instalaciones.

Alrededor de cinco trabajadores presentaron síntomas graves vinculados a un golpe de calor como pérdida de conocimiento, convulsiones y debilidad, por lo que tuvieron que ser trasladados en ambulancias a centros de salud tanto públicos como privados para recibir atención médica especializada.

Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), la Policía Nacional del Perú (PNP), representantes de la Defensoría del Pueblo y fiscalizadores municipales acudieron al lugar tras recibir múltiples avisos de emergencia. Las escenas compartidas en redes sociales mostraron a los afectados siendo atendidos en el piso y luego cargados en camillas por los equipos de rescate.

Intervención y clausura temporal

Ante la gravedad de los hechos, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura y autoridades de la Municipalidad Provincial ordenaron la clausura temporal del local de Konecta, empresa que emplea a cientos de jóvenes en la ciudad. Durante las diligencias se levantaron actas y se evaluaron las condiciones de seguridad y salubridad que se vivían dentro del espacio de trabajo.

La supervisión también incluyó la participación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que anunció investigaciones para determinar si existieron fallas en el cumplimiento de las normas de trabajo seguro y posible explotación laboral tras la crisis de salud.

En un comunicado difundido por la empresa, Konecta Perú atribuyó los malestares de los trabajadores al prolongado corte eléctrico que afectó a la zona, lo que habría impactado el sistema de climatización del establecimiento. La compañía aseguró que activó planes de contingencia y aplicó sus protocolos internos para atender a los colaboradores afectados, además de suspender temporalmente las operaciones presenciales como medida preventiva.

Comunicado emitido por Konecta Perú, la empresa involucrada.

Próximas prevenciones

Este incidente se enmarca en una ola de calor intensa que reporta temperaturas superiores a 36 °C en Piura, sumándose a un corte generalizado de energía que ha afectado servicios básicos en la región por más de 36 horas. La combinación de estas circunstancias genera un escenario de riesgo, especialmente en ambientes cerrados con alta concentración de personas. El suceso ha reavivado el debate sobre las condiciones laborales en espacios con alta carga térmica y la responsabilidad de empleadores y autoridades para proteger la salud de los trabajadores.