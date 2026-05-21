Querida conductora de TV fue diagnosticada de enfermedad incurable y hacen INESPERADA confesión

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida conductora de TV reveló que fue diagnosticada con una enfermedad incurable, lo que generó preocupación entre sus seguidores. En medio de esa difícil situación, una de sus amigas dio detalles sobre su estado de salud y lanzó una inesperada confesión que causó gran impacto en el mundo de la farándula.

Conductora de TV revela enfermedad incurable: ¿De qué se trata?

Uno de los personajes más queridos en México y del programa 'Montse & Joe' enfrenta uno de los capítulos más desafiantes de su vida. La actriz y conductora de televisión, Yolanda Andrade Gómez, confirmó públicamente que padece dos enfermedades para las cuales no existe cura y que han cambiado su día a día y la fuerza con la que decide seguir adelante, pese al impacto físico y emocional del diagnóstico.

En mayo del 2023 reveló que le diagnosticaron un aneurisma cerebral y en diciembre de 2025 con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que es una enfermedad incurable. Sin embargo, en medio de esa difícil situación, su gran amiga Montserrat Oliver, salió a dar mayores detalles sobre la salud de su dupla televisiva.

Pues bien, la presentadora mexicana precisó que Yolanda Andrade tiene un panorama médico aún más complejo de asimilar, ya que padece de una nueva enfermedad este 2026: diagnosticada con neuralgia del trigémino, una condición médica conocida popularmente en el ámbito de la salud por provocar dolores faciales increíblemente intensos y casi intolerables.

Amiga de Yolanda Andrade revela detalles de su salud

En ese marco, Montserrat Olives aprovechó en hacer un llamado a la empatía, recordando que detrás de las figuras públicas hay personas que atraviesan momentos complicados. Asimismo, precisó que los fuertes dolores que padece la conductora de televisión Yolanda Andrade la llevan a que su estado de ánimo varíe constantemente.

También indicó que lo más importante ahora es que Andrade se concentre en su recuperación, alejándose en la medida de lo posible del ruido mediático.

"Hoy no está muy bien, hoy platiqué con ella y hoy no está muy bien. Se le juntó todo. Hay días buenos y días malos. (...) Pierde las ganas de estar, es cansado, es mucho sufrimiento, es muy cansado. La comprendo que haya días que quiera tirar la toalla", precisó. Finalmente, precisó que seguirá brindándole todo el apoyo a su amiga.

La incertidumbre el futuro profesional y personal de la conductora de TV, Yolanda Andrade, se mantiene y no solo por revelar que fue diagnosticada con enfermedad incurable, sino porque su amiga Montserrat Oliver preocupa con inesperada confesión sobre su estado de salud.