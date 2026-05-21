José Cobo, arzobispo de Madrid, no descarta un encuentro entre el Papa y Bad Bunny durante la visita papal a España

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La coincidencia entre la gira europea de Bad Bunny y la visita oficial del Papa León XIV a Madrid desató un inesperado cruce entre religión, cultura pop y espectáculo. El cardenal José Cobo no descartó una reunión entre ambos y afirmó que el Vaticano estaría dispuesto a recibir al cantante si este quisiera conversar con el pontífice. La posibilidad de una foto histórica ya alimenta el debate en redes y convierte a Madrid en el escenario de una combinación tan improbable como poderosa.

Unión de la fe y la música

El Papa León XIV y Bad Bunny podrían protagonizar una de las imágenes más inesperadas del año. La posibilidad surgió luego de que el arzobispo de Madrid, José Cobo, dejara abierta la puerta a un eventual encuentro entre el pontífice y el cantante puertorriqueño durante la visita oficial del Papa a España, programada entre el 6 y el 12 de junio.

La coincidencia no es menor. Mientras León XIV encabezará una multitudinaria vigilia juvenil en la Plaza de Lima, Bad Bunny estará ofreciendo una serie de conciertos en Madrid como parte de su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour", que ya ha vendido más de 600 mil entradas en España.

José Cobo fue consultado sobre la posibilidad de una reunión y respondió con una frase que rápidamente se viralizó, "Madrid da para mucho. Y puede haber puentes". Además, añadió: "Si quiere hablar con el Papa, el Papa seguro que le recibe, como recibe a todos".

El arzobispo de Madrid no descarta un encuentro entre el Papa León XIV y Bad Bunny en junio en España: "Puede haber puentes" https://t.co/EhO2kWF1bx pic.twitter.com/diTspImOA5 — Europa Press (@europapress) May 21, 2026

Lejos de presentar el tema como una extravagancia, el arzobispo planteó el eventual encuentro como un símbolo de diálogo entre mundos distintos.

La declaración marca un tono distinto dentro de la Iglesia católica, que en los últimos años ha buscado acercarse a nuevas audiencias juveniles mediante discursos más abiertos hacia la cultura contemporánea. De concretarse, el encuentro sería uno de los gestos mediáticos más llamativos del pontificado de León XIV.

Madrid sería el epicentro del fenómeno

La capital española vivirá días de máxima intensidad. La visita papal coincidirá con conciertos masivos, eventos religiosos y una movilización de cientos de miles de personas. Autoridades locales ya anunciaron cortes de tránsito y un amplio despliegue de seguridad por la magnitud de ambos acontecimientos.

Además del impacto logístico, la coincidencia entre el líder de la Iglesia católica y uno de los artistas más influyentes del planeta ha generado un enorme revuelo mediático y económico. Expertos calculan que el movimiento turístico y comercial podría dejar cientos de millones de euros en Madrid.

Por ahora, no existe una reunión confirmada. Pero la sola posibilidad ya convirtió a Bad Bunny y al Papa en protagonistas de una historia improbable donde el perreo y la fe podrían encontrarse cara a cara.