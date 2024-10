Se filtra conversación íntima durante asistencia en el Pleno del Congreso: "Te veo muy acaramelada"

17/10/2024 / Exitosa Noticias / Política

Un nuevo hecho curioso sucedió este jueves 17 de octubre en el Congreso de la República. Esta vez, mientras se tomaba la asistencia antes del Pleno, uno de los congresistas dejó su micrófono abierto por lo que se filtró una conversación íntima.

Según lo que se logra escuchar, este padre de la patria se encontraba con otra persona pese a que se estaba por debatir los proyectos de ley que modifican el código penal acerca de los procesos por violación sexual. Sin embargo, ningún miembro de la mesa directiva se pronunció sobre el hecho ni llamó la atención a los demás parlamentarios para que apaguen sus respectivos micrófonos.

Se filtra conversación íntima

Todo comenzó cuando la voz oficial del Congreso de la República anunciaba que pasaría lista a los congresistas para iniciar con el Pleno. Fue en ese preciso instante cuando se logra escuchar la frase 'te veo muy acaramelada' por parte de un parlamentario cuya identidad no ha sido revelada hasta el cierre de esta nota.

Hubo unos segundos de silencio en el hemiciclo, pero todo continuó como si nada hubiera pasado. Como era de esperarse, este hecho generó diversas reacciones en redes sociales por parte de los usuarios que han criticado duramente a dicho padre de la patria ante su falta de seriedad.

#OJO En el pleno se escucha a un congresista decir: "te veo acaramelada" .. Se nota que están atentos al debate pic.twitter.com/CIFt5boHNF — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) October 17, 2024

No es la primera vez

Lamentablemente, esta no es la primera vez que sucede un hecho parecido ya que el pasado 19 de septiembre, otro audio se filtró frente a todo el Pleno durante la votación para saber si el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, iba a ser interpelado. Al igual que los hechos de hoy, aquella vez un parlamentario, que no fue identificado, dejó su micrófono abierto donde se pudo escuchar: "Un ratito amor, voy a votar, no me toques ¿ya?".

Esto parece demostrar que muchos de nuestros congresistas no afrontan con seriedad los debates que se dan en el hemiciclo lo que genera fuertes críticas de la población en su contra.

"Un ratito mi amor voy a votar, no me toques ¿ya?"



Eso es el @congresoperu, en medio del pleno tocándose. pic.twitter.com/mOK6Fc7MFh — Memorex (@videitomanda) September 19, 2024

La virtualidad sería erradicada

Este hecho vuelve a darse a pesar que en abril de este año, la Junta de Portavoces señaló que todas las sesiones del parlamento sería presencial por lo que la virtualidad sería desterrada.

"En la sesión de Junta de Portavoces celebrada hoy y con la dispensa del trámite de sanción del acta, se recordó que a partir del jueves 4 de abril de 2024, la sesiones del Pleno del Congreso serán totalmente presenciales, aplicándose las disposiciones contenidas en el inciso a) del artículo 54 del reglamento del congreso", señalaron.

De esta manera, el Pleno del Congreso de la República volvió a protagonizar un hecho vergonzoso luego que uno de los parlamentarios dejara su micrófono abierto y se escuchara una conversación íntima.