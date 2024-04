Séptimo retiro de AFP: Junta de Portavoces acuerda fecha para debatir y votar proyecto en el Pleno del Congreso

La Junta de Portavoces acordó debatir para este jueves 11 de abril los proyectos de ley (PL) que proponen el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), así lo informó el Congreso.

A través de sus redes sociales, la representación nacional reveló que las iniciativas fueron agendadas para dicha fecha tras ser priorizadas unánimemente en votación.

En entrevista a Exitosa, el congresista de Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez, anticipó el día del debate y votación plenaria sobre el retiro de los fondos de pensiones. Según indicó, el pasado jueves, la propuesta cumpliría con los requisitos básicos, una semana después, por lo que no podría ser ignorada por la Junta de Portavoces.

Del mismo modo, el legislador anunció que el gobierno promulgará la ley que autoriza el desembolso monetario. Al respecto, señaló que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en la reunión que sostuvo con la bancada de PP, le indicó que no se opondría al PL.

"Yo hablé con el premier, cuando nos invitaron, y le expliqué del abuso que se hacía con los trabajadores y las bondades de que haya liquidez para que se reactive la economía. Por tanto, no hay la oposición que existía antes. (¿El premier aseguró que se promulgará la norma?) Me dijo que no se iba a meter en una decisión privada, es decir, esperemos que lo promulgue", concluyó.