Sergio González: Autorizan viaje del ministro de la Producción a Corea para participar en jornada del APEC

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, estará fuera del país del 2 al 7 de septiembre debido a un viaje oficial que realizará a la ciudad de Jeju, República de Corea.

Su salida del territorio nacional fue oficializado a través de la Resolución Suprema N.° 184-2025-PCM, publicada este viernes 29 de agosto en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Motivos del viaje al continente asiático

De acuerdo con el dispositivo, el titular del Ministerio de la Producción (PRODUCE) participará en la 31º Reunión de Ministros de Pequeña y Mediana Empresa (SMEMM31) del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La resolución destaca que el referido evento se desarrollará bajo el lema "las MIPYMEs como motores del crecimiento sostenible e inclusivo" y constituirá una plataforma "para que los ministros responsables de la micro, pequeña y mediana empresa miembros del APEC compartan experiencias sobre crecimiento innovador a través de tecnologías emergentes, la sostenibilidad a través de políticas inteligentes y la conectividad mejorada".

En ese sentido, el texto señala que es "interés nacional e institucional" autorizar el viaje del ministro de la Producción al continente asiático en la jornada que se desarrollará del 1 al 5 de setiembre del 2025.

¿Cuánto cuesta el viaje del ministro?

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de viáticos parciales que demande el viaje son cubiertos con cargo al Presupuesto Institucional 2025 del Ministerio de la Producción, el mismo que asciende a 9 250,69 dólares . Mientras que, los gastos por concepto de trasporte interno, alojamiento y alimentación serán asumidos por los organizadores del evento.

Asimismo, deberá rendir cuenta en un plazo no mayor a los 15 días calendario de haber culminado el referido viaje. Del mismo modo, la presente resolución no otorga derecho a exoneración, o liberación de impuestos, o pago de derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

Debido a su viaje oficial, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas se encargará de reemplazarlo en el cargo, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

El dispositivo está refrendado por la presidenta Dina Boluarte Zegarra, así como del primer ministro, Eduardo Arana, y el titular de la Producción, Sergio González Guerrero.

De esta manera, el titular de PRODUCE viajará a la República de Corea para ser parte de un evento que forma parte del APEC.