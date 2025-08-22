Fabricio Valencia: Autorizan viaje del ministro de Cultura a Corea para participar en jornada del APEC

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Cultura, Fabricio Alfredo Valencia Gibaja estará fuera del país del 24 al 29 de agosto debido a un viaje oficial que realizará a la ciudad de Gyeongju, República de Corea.

Su salida del territorio nacional fue oficializado a través de la Resolución Suprema N.° 170-2025-PCM, publicada este viernes 22 de agosto en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Motivos del viaje al continente asiático

De acuerdo con el dispositivo, el titular del Ministerio de Cultura participará en la jornada denominada: " Diálogo de Alto Nivel sobre Cultura " del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) 2025, que se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto, en la ciudad surcoreana.

La resolución destaca que es la primera reunión ministerial del APEC sobre industrias culturales y creativas (ICC), la cual tiene como objetivo "fortalecer la cooperación en dichas materias". Del mismo modo, el encuentro servirá para plantear una futura de reunión de ministros de Cultura de la APEC, constituyéndose en el antecedente a la creación de un comité de trabajo sobre la temática cultural.

"El mencionado evento contribuirá a reafirmar la presencia de nuestro país como economía miembro del APEC y coadyuvará al cumplimiento de las metas de la Política Nacional de Cultura al 2030 (...) así como, de los "Lineamientos para la gestión de las relaciones del sector Cultura en el plano internacional, en el marco de la Política Nacional de Cultura al 2030", precisa la resolución suprema.

Resolución Suprema N° 170-2025-PCM

Viaje no generará gastos al Estado

Según el texto, los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos que se deriven de la participación de Fabricio Valencia en el citado evento, estos serán asumidos por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea; por lo que, no generará gastos al Tesoro Público del Perú.

La norma precisa que es "interés nacional e institucional" autorizar el viaje del ministro de Cultura al evento "Diálogo de Alto Nivel sobre Cultura" del Foro del APEC.

Debido a su viaje al continente asiático, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén se encargará de reemplazarlo en el cargo, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

De esta manera, el titular de Cultura viajará a la República de Corea para ser parte de un evento que forma parte del APEC.