Partidos de hoy, viernes 7 de agosto: horarios y canales para ver fútbol en vivo

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este viernes 7 de agosto comienza la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga1 con tres compromisos bastante parejos. Sport Huancayo, Los Chankas, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Universitario y Sporting Cristal serán los protagonistas del día.

Sport Huancayo vs. Los Chankas

El encuentro que abrirá la jornada es el del 'Rojo Matador' contra el cuadro de Andahuaylas desde la 1:00 p.m. en el estadio 'La incontrastable' de Huancayo.

Sport Huancayo llega de vencer por 0-2 a FC Cajamarca en condición de visitante. Mientras que, los 'Guerreros de Apurimac' hicieron lo propio (3-2) ante Comerciantes Unidos.

Comerciantes Unidos vs Cusco FC

Las 'Águilas de Cutervo' serán locales ante el cuadro imperial en el recinto Juan Maldonado Gamarra a las 3:15 p.m. Los cusqueños se encuentra en la tercera posición de la tabla y previamente golearon por 4-1 a UTC. Por su parte, Comerciantes Unidos cayó en su viaje a Andahuaylas por 3-2.

Universitario vs. Sporting Cristal

El cuadro 'crema' recibirá a los rimenses en el estadio Monumental desde las 8:30 p.m. en la celebración de su 102° aniversario de vida institucional.

La 'U' buscará reponerse de la dura derrota en Cusco ante Cienciano (2-0). En cambio, los dirgidos por Roberto Mosquera le ganaron por 2-0 a Juan Pablo II en el Alberto Gallardo.

Canales de transmisión

Toda la cuarta fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).

Este viernes 7 de agosto se dará inicio a la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga1 2026. Conoce la programación de los mejores partidos. En Exitosa seguirás el MINUTO A MINUTO EN VIVO de los encuentros y sus resultados de los principales equipos