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Partidos de hoy, viernes 7 de agosto: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Mira la programación del inicio de la cuarta jornada del Torneo Clausura, donde el duelo entre Universitario y Sporting Cristal se perfila como el partido más atractivo de la fecha.

Comienza la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga1 2026
Comienza la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga1 2026 (Composición: Exitosa)

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 07/08/2026

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Este viernes 7 de agosto comienza la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga1 con tres compromisos bastante parejos. Sport Huancayo, Los Chankas, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Universitario y Sporting Cristal serán los protagonistas del día.

Sport Huancayo vs. Los Chankas

El encuentro que abrirá la jornada es el del 'Rojo Matador' contra el cuadro de Andahuaylas desde la 1:00 p.m. en el estadio 'La incontrastable' de Huancayo.

Sport Huancayo llega de vencer por 0-2 a FC Cajamarca en condición de visitante. Mientras que, los 'Guerreros de Apurimac' hicieron lo propio (3-2) ante Comerciantes Unidos.

Comerciantes Unidos vs Cusco FC

Las 'Águilas de Cutervo' serán locales ante el cuadro imperial en el recinto Juan Maldonado Gamarra a las 3:15 p.m. Los cusqueños se encuentra en la tercera posición de la tabla y previamente golearon por 4-1 a UTC. Por su parte, Comerciantes Unidos cayó en su viaje a Andahuaylas por 3-2.

Universitario vs. Sporting Cristal

El cuadro 'crema' recibirá a los rimenses en el estadio Monumental desde las 8:30 p.m. en la celebración de su 102° aniversario de vida institucional.

La 'U' buscará reponerse de la dura derrota en Cusco ante Cienciano (2-0). En cambio, los dirgidos por Roberto Mosquera le ganaron por 2-0 a Juan Pablo II en el Alberto Gallardo.

Canales de transmisión

Toda la cuarta fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).

Este viernes 7 de agosto se dará inicio a la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga1 2026. Conoce la programación de los mejores partidos. En Exitosa seguirás el MINUTO A MINUTO EN VIVO de los encuentros y sus resultados de los principales equipos

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