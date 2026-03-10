Sin aumento en recibos de luz: MEF descarta que pérdidas sean trasladadas a consumidores

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Gerardo López, precisó que no se trasladarían las pérdidas por la emergencia energética a los recibos de luz de los consumidores. Sin embargo, indicó que el Ejecutivo sí había recibido "propuestas de esa índole" por parte de empresas de luz.

MEF descarta aumento en recibos de luz

Durante la conferencia de prensa de este martes 10 de marzo, el ministro de Economía refirió que el Ejecutivo ha recibido planteamientos "de diversa naturaleza" entre las que se incluyen el de trasladar los sobrecostos de la generación eléctrica a los usuarios.

Sin embargo, la respuesta del titular del MEF indicó que ello no significa que "se materialice" a través de una pronta decisión del Ejecutivo. En ese sentido, descartó que ese aumento sea asumido por los usuarios debido a que estos "no han causado" tal crisis.

"Han habido propuestas del índole que se precisa, sin embargo, eso no es algo que estemos hablando y, mucho menos, trasladarle a los consumidores el costo de esta contingencia que no la han causado ni ellos, ni el Estado", indicó.

De esta manera, de manera oficial, el Gobierno muestra su posición respecto a trasladar los sobrecostos a los ciudadanos. Como se sabe, las empresas Kallpa, Engie y Orygen plantearon al Ejecutivo que se emita un decreto similar al DU 049-2008 para trasladar las pérdidas corporativas a los usuarios.

Empresas solicitan trasladar pérdidas a usuarios

Paolo Benza, periodista de 'La Contra', denunció una estrategia presentada por las empresas anteriormente mencionadas con el fin de cubrir los gastos que estarían sufriendo.

"Parte de su argumento es que, como no nos han cortado la luz en casa ni el gas domiciliario porque nos han priorizado, entonces tenemos que pagar parte de la factura. Ellos lo llaman 'la demanda que no ha sufrido racionamiento'. Lo otro que están argumentando es que van a quebrar, y no van a quebrar", indica Benza.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el periodista de 'La Contra', Paolo Benza, indicó que tres de las más grandes generadoras eléctricas del país solicitaron al Ejecutivo trasladar las pérdidas ocasionadas por la crisis energética a los recibos de los usuarios. "Creo... pic.twitter.com/ame45eWwVd — Exitosa Noticias (@exitosape) March 10, 2026

Señala que durante los últimos años estas empresas han recaudado "suficiente músculo financiero" con el fin de afrontar este tipo de crisis. Así, se reveló que Engie cuenta con USD 220 millones en caja y Orygen con S/490 millones, lo que evidencia una sólida liquidez.