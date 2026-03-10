Mario Vizcarra sobre migración irregular durante gobierno de PPK: "Son hechos que ya sucedieron, pero que hay que remediarlos"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el partido político "Perú Primero", Mario Vizcarra Cornejo, estuvo este martes 10 de marzo en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también ingeniero no fue ajeno a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario contra los peruanos, haciendo énfasis en los actos delictivos de prontuarios extranjeros que han ingresado a nuestro país sin control alguno durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Plantea reforma migratoria de ser elegido presidente

El también hermano del expresidente y actualmente recluido en el penal de Barbadillo, Martín Vizcarra, es uno de los 36 candidatos políticos que aspira llegar a la Presidencia de la República el próximo 28 de julio de 2026.

Con referente al principal flagelo que adolece la ciudadanía a manos a consecuencia de la migración irregular que se generó desde 2017, el actual líder de Perú Primero sostuvo que "hay que remediarlos" y dicha reforma la realizaría de ser ganador de los comicios que está a punto de celebrarse en el país.

"Gran parte de la inseguridad que vivimos está promovida por los extranjeros y no se hace nada al respecto, son atrapados y sin son de menor cuantía nuevamente son liberados y seguimos en esa onda. Nosotros tenemos claro: extranjero que es atrapado en flagrancia delinquiendo, inmediatamente será deportado a su lugar de origen", mencionó.

Asimismo, no solo sostuvo que dicha medida será reducirá la delincuencia en el país, también prometió que durante un eventual mandato suyo impulsará la adecuación de tres cuarteles como penales de máxima seguridad en las regiones de Amazonas, Loreto y Madre de Dios, esto en un plazo máximo de seis meses.

Promete indultar a su hermano

Consultado sobre cuál sería su posición sobre el futuro cercano del expresidente Martín Vizcarra, el candidato presidencial aseveró que de llegar a Palacio de Gobierno lo indultará, al considerar que la sentencia emitida en noviembre de 2025 por el Poder Judicial es injusta.

"Yo soy totalmente categórico, voy a indultar a Martín Vizcarra porque estoy segurísimo que es inocente y que ha sido llevado a esa situación justamente por haberse enfrentado, en primer lugar, a los partidos mafiosos de ese entonces y los grupos de poder", enfatizó.

Cabe señalar que, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó el 27 de enero último, la solicitud que buscaba suspender temporalmente la condena en prisión de 14 años impuesta al exmandatario por los casos 'Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua'.

De esta manera, el candidato presidencial no solo asegura que pondrá mano dura contra la delincuencia transnacional, también reafirmó que de ser elegido el próximo jefe de Estado del Perú indultará inmediatamente a su hermano, Martín Vizcarra.