Mario Vizcarra reafirma que indultará a Martín Vizcarra de ser presidente: "Estoy segurísimo que es inocente"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, espera que su hermano Martín Vizcarra sea liberado antes de que él asuma como presidente, en caso gane las elecciones, pues afirma creer en su inocencia y señaló que, de no ser así lo indultaría.

Lucha contra la corrupción

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el postulante al sillón presidencial fue consultado sobre cómo va a ser la lucha contra la corrupción de su partido tomando en cuenta que el fundador, Martín Vizcarra, fue sentenciado a 14 años de prisión efectivo por actos de corrupción en los caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Los que han robado más de 500 millones de soles caminan libres por las calles y plazas del Perú y del extranjero, y una persona que dicen que le dieron un millón está preso por 14 años. Esa sentencia ya ha sido apelada y estoy seguro que en segunda instancia va a ser revocada y Martín Vizcarra va a ser declarado inocente", expresó.

En ese sentido, aseguró que en un futuro gobierno no tendrá "ninguna compasión" en denunciar a todos aquel funcionario vinculado en actos de corrupción, sin importar su cargo, pues afirma que la lucha contra la corrupción se debe dar de forma frontal.

"Yo sigo manifestando que Martín es inocente y antes de que yo asumiera la presidencia será declarado inocente, sin embargo, si yo asumiera la presidencia, yo soy totalmente categórico, voy a indultar a Martín Vizcarra porque estoy segurísimo que es inocente y que ha sido llevado a esa situación justamente por haberse enfrentado en primer lugar a los partidos mafiosos de ese entonces y los grupos de poder", agregó.

Al liberarlo, explicó que su hermano sería un consejero ad honorem, que por su experiencia, tendría mucho que aportar en una posible gestión de Perú Primero.

Expresidente realiza campaña para Perú Primero

A través de videos divulgados en las redes sociales de la candidata al Senado por Lambayeque, Mily Campos, el expresidente se suma a la campaña brindando palabras a posibles votantes pese a estar en prisión.

En un primer video del 14 de febrero, se observa al también candidato al senado y exministro de trabajo, Alejandro Salas, en un local de campaña de Chiclayo sosteniendo el celular, con el que sostiene una llamada con el exmandatario, para pegarlo al micrófono.

En otro video publicado el 15 de febrero, nuevamente Alejandro Salas es el encargado de comunicar al exjefe de Estado con una adulta mayor discapacitada que denuncia que se le estaba negando su pensión de discapacidad argumentando que no hay presupuesto y además expresaba su deseos para que Perú Primero gane.

Es así que Mario Vizcarra reiteró que indultaría a Martín Vizcarra de llegar a la presidencia, pues cree en su inocencia y asegura que los reales corruptos están libres.