El Ministro de Salud, Luis Quiroz presenta carta de renuncia en medio de crisis política

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La tarde de este martes, la sede del Consejo de Ministros se convirtió en el epicentro de una nueva actualización en la estructura del Poder Ejecutivo. La premier Denisse Miralles informó que el ministro de Salud, Luis Quiroz, ha presentado formalmente su carta de renuncia. Según lo expuesto por la jefa del gabinete, el documento se encuentra actualmente en una etapa de evaluación por parte de la presidencia y la propia PCM. Esta situación se produce en un contexto de alta sensibilidad política, donde la estabilidad de las carteras ministeriales es analizada de cerca por las diversas bancadas del Congreso de la República.

La posible salida de Quiroz no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un periodo de transición para el Gobierno. La premier Miralles señaló que, si bien se ha recibido la disposición del ministro para dar un paso al costado, la decisión final se tomará considerando la continuidad de las políticas públicas en el sector Salud. Esta cartera es considerada estratégica, especialmente por la gestión de los servicios hospitalarios y la ejecución presupuestal en regiones que aún enfrentan brechas de atención. La noticia llega también en un momento en que el Ejecutivo busca proyectar una imagen de cohesión interna frente a la opinión pública.

El camino hacia el 18 de marzo

La evaluación de la renuncia de Luis Quiroz ocurre a pocos días de una fecha determinante para el actual equipo ministerial: el próximo 18 de marzo. Ese día, el gabinete liderado por Miralles deberá acudir al Pleno del Parlamento para presentar su plan de trabajo y solicitar el voto de confianza. La normativa vigente exige que el equipo se presente completo y con metas claras; por ello, la resolución sobre quién liderará el Minsa es prioritaria.

Normalización de actividades y contexto sectorial

A la par de estos anuncios, la premier confirmó que el sector Educación retomará las clases presenciales mañana 11 de marzo, tras superarse la etapa crítica de la restricción de movilidad por la crisis energética. Aunque el tema educativo es una prioridad para la gestión, el foco de la prensa se mantuvo en la permanencia del ministro de salud. Miralles enfatizó que cualquier cambio en el equipo busca "garantizar una transición ordenada" y asegurar que los proyectos en curso no se detengan. La gestión del ducto de gas y la estabilidad energética también forman parte de la agenda que el Ejecutivo deberá sustentar ante el Legislativo para obtener el respaldo político necesario.