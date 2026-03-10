Bancada de Acción Popular se reunirá HOY con premier Miralles, anunció congresista Aragón

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Luis Aragón confirmó que la bancada a la que pertenece, Acción Popular, mantendrá una reunión con la premier Denisse Miralles y sus ministros, con la finalidad de escuchar sus propuestas y definir si otorgarán o no el voto de confianza al Gabinete.

Acción Popular acordó asistir a invitación

Mediante declaraciones para un conocido medio de comunicación, el legislador precisó que si bien aún no definen una postura, se ha acordado asistir a dicho encuentro para oír las políticas de Gobierno en torno a las diversas problemáticas que se presentan en el país.

En tal sentido, se conoció que la invitación de parte de la presidenta del Consejo de Ministros se programó para este martes 10 de marzo, exactamente a las 07:00 pm. Esto se cumple con lo había informado Denisse Miralles, quien indicó que esta semana mantendría reuniones con distintas bancadas.

"Efectivamente hemos recibido una invitación de parte de la presidenta del Consejo de Ministros para el día de hoy martes a las 7 de la noche, la reunión se va a llevar a cabo con los integrantes de la bancada, ha sido un acuerdo importante poder escucharla (a Denisse Miralles)", dijo a Canal N, este martes 10 de marzo.

Al respecto, el congresista Aragón indicó que es esencial priorizar el interés de público, por lo que, no se podría colocar al país en una situación de inestabilidad política a poco tiempo de las próximas elecciones generales 2026. "La población está cansada de todo esto", precisó.

Escucharán lineamientos ante problemáticas

De acuerdo al parlamentario, la premier Miralles deberá exponer los lineamientos del Ejecutivo en torno a tres temas fundamentales: salud, educación y lucha contra la inseguridad ciudadana. Si bien Acción Popular está dispuesto a escuchar dichas medidas, aún no han tomado una decisión respecto al voto de confianza.

"No significa que la bancada todavía ha tomado una decisión. No hay una decisión todavía oficial al respecto, pero eso no significa que podamos escucharla, estamos en un país democrático que tenemos que escuchar al Ejecutivo", precisó Aragón.

Cabe mencionar que, el Gabinete Ministerial de Denisse Miralles solicitará el próximo miércoles 18 de marzo, ante el Congreso de la República, el voto de confianza. Así se acordó tras una reunión entre la premier y el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

En conclusión, la premier Denisse Miralles y su Gabinete Ministerial expondrán su plan de Gobierno ante la bancada de Acción Popular que, según Luis Aragón, participará de la reunión programada para este martes.