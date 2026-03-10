Ministro de Educación en comisión de Educación sobre clases virtuales: "Ha sido una respuesta a una crisis energética"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Educación, Erfurt Manuel Castillo Vera, acudió a la sesión de la Comisión de Educación del Congreso para la que fue citado para responder sobre el inicio del Año Escolar 2026, los criterios para recomendar clases virtuales, entre otros temas.

Justifica medida

Durante la sesión que inició a las 10:00 a. m. y se desarrolla en la sala Gustavo Mohme del edificio Víctor Raul Haya de la Torre, el titular de Educación aceptó que el verdadero proceso educativo debe darse a través de las clases presenciales.

"De ninguna manera yo diría que las clases virtuales son la mejor vía para el proceso educativo, la única forma de hacer un verdadero proceso educativo es a través de las clases presenciales. Las clases virtuales vienen a ser un soporte en una emergencia y en este caso no se ha presentado una crisis en el proceso educativo, ha sido una respuesta a una crisis energética", explicó.

En esa línea resaltó que sabe que las presencialidad educativa es necesaria especialmente en la educación inicial, describiéndolas como "fundamentales e irremplazables". Agregó que la virtualidad es un complemento que se usa en crisis como la actual o en problemas por la distancia.

Casi 70 % de colegios privados no acatará las clases virtuales

En diálogo con Exitosa, el presidente de los Colegios Privados del Perú, Guido Quintanilla, señaló que cerca del 70 % de colegios privados dictará clases presenciales, acogiéndose a una excepción establecida por el Gobierno en su ordenanza sobre la modalidad virtual. Precisó que cerca de 4500 instituciones recibirán a sus alumnos con normalidad.

Frente a la crisis energética que atraviesa el país, el Ministerio de Educación (Minedu) estableció mediante la resolución viceministerial N° 033 - 2026 que las intituciones educativas públicas y privadas presten temporalmente clases virtuales hasta el 14 de marzo, con el objetivo de reducir la movilidad urbana.

Sin embargo, Guido Quintanilla Gómez, en exclusiva con el programa 'Hablemos Claro', dio a conocer la postura de los colegios privados frente a esta medida. En primer lugar, refirió que sostuvo una reunión con el viceministro de Educación, Walter Borja, para expresarle que la virtualidad, pese a la tecnología que pueden tener, "se les hace difícil" realizarlo "de la noche a la mañana".

"Yo felicito al Gobierno que ayer sacaron una resolución muy tarde, pero al menos tenemos la excepcionalidad en el numeral 3.4 que las instituciones que no cuenten con el material o soporte técnico puedan dictar (clases) presencialmente. Creo que vamos estar en ese punto un 65 a 70% de instituciones educativas privadas que hoy día iniciamos las clases vamos a trabajar de forma presencial", indicó.

Es ante el descontento por la medida adoptada para los estudiantes en cuanto a la virtualidad, que el ministro de Educación aceptó que la presencialidad es fundamental para el desarrollo educativo.